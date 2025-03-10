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23:48, 10 марта 2025

Тофиг Ягублу приговорен к девяти годам лишения свободы

Тофиг Ягублу на фоне плаката с надписью: "Свободу!". Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил оппозиционного политика Тофига Ягублу к девяти годам лишения свободы. Ягублу в последнем слове назвал себя невиновным, защита будет обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", прокурор просил для Ягублу 10 лет тюрьмы, а защита настаивала на оправдательном приговоре. Сам Ягублу заявил в суде, что материалы дела сфальсифицированы. 

Член координационного центра НСДС и партии "Мусават" Тофиг Ягублу был арестован в декабре 2023 года по подозрению в мошенничестве и подделке документов. Он отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, настаивала защита.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 10 марта завершился процесс по делу Тофига Ягублу.

"5 марта отец начал выступать с последним словом. Поскольку он не окончил выступление, следующее заседание суда было назначено на 12 марта. Но в конце прошлой недели нас уведомили, что процесс состоится 10 марта", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" дочь политика Нигяр Хази

Тофиг Ягублу заявил о полной фальсификации уголовного дела

Тофиг Ягублу в своем последнем слове указал на отсутствие доказательств против него и заявил о "полной фальсификации уголовного дела, от первого до последнего слова". 

"Никак не складывается с версией следствия о том, что дома у моих родителей обнаружили 7 тысяч евро и 5 тысяч манатов (около 3 тысяч долларов США), долговая тетрадь, в  которую моя мать записывала регулярно занимаемые родителями у знакомых суммы денег и их погашения. Абсурдно также утверждение потерпевшего, что отец обещал за день обеспечить ему визу с последующим получением гражданства Германии. Защита представила доказательства того, что Гусейнов ранее был за рубежом в странах, с которыми у Азербайджана визовый режим, и не мог не знать правил получения виз. И Гусейнов, и второй обвиняемый в деле Вагифоглу, - это люди, связанные с полицией, и они явились участниками фальсификации дела против отца. Вагифоглу, ранее был судим за мошенничество", -  далее отметила дочь политика Нигяр Хази.

Она также указала, что в 2019 году она с мужем получили отказ в обращении на визу в посольстве Германии. "Если бы отец мог "решать" вопросы с получением виз, то он сделал бы это мне и моему мужу", - отметила Хази.

После непродолжительного совещания судей на процессе был оглашен приговор. Суд назначил Ягублу наказание в виде лишения свободы сроком на  9 лет, а Вагифоглу -  8 лет тюремного заключения.

Ягублу не имел никаких связей с потерпевшим

Адвокат Ягублу Немат Керимли сказал корреспонденту “Кавказского узла”, что приговор будет обжалован.

"Несмотря на отсутствие достоверных доказательств против Тофига Ягублу и представленные защитой неопровержимые доказательства его невиновности, суд вынес обвинительный приговор. Тофиг Ягублу не имел никаких связей с потерпевшим, вообще не был с ним знаком. А другой фигурант дела, Вагифоглу, навязывался к нему в знакомые. Данные биллинга телефона Ягублу свидетельствовали о том, что в день якобы передачи 25 тысяч евро и 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов) для оформления визы Гусейнову мой подзащитный никак не пересекался ни с Гусейновым, ни с Вагифоглу", - сказал адвокат.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о приговоре Ягублу. Представители стороны обвинения и второго обвиняемого оказались не доступны для комментариев.

Комментариями от потерпевшего относительно итогов суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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