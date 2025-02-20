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01:51, 20 февраля 2025

Прокурор потребовал для Тофига Ягублу 10 лет тюрьмы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинитель попросил суд приговорить азербайджанского оппозиционного политика Тофига Ягублу к 10 годам тюремного заключения. Защита настаивает на оправдании Ягублу.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2024 года два свидетеля дали в суде показания, подтверждающие версию защиты о невиновности Тофига Ягублу. 10 января Ягублу заявил в суде, что материалы дела сфальсифицированы. После спора с обвиняемым судья удалил из зала нескольких слушателей, пришедших поддержать политика.

Член координационного центра НСДС и партии "Мусават" Тофиг Ягублу был арестован в декабре 2023 года по подозрению в мошенничестве и подделке документов. Он отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, все обвинение построено на показаниях так называемого "потерпевшего", заявила защита. Судебный процесс начался 14 июня 2024 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

19 февраля на процессе по делу Ягублу было объявлено о завершении судебного следствия, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат политика Немат Керимли.

Гособвинитель Турал Ягубов выступил с заключительным словом. "Прокурор предложил признать Тофига Ягублу виновным по всем пунктам обвинения и приговорить его к 10 годам лишения свободы. И это несмотря на то, что в начале сегодняшнего заседания мы представили новые документальные доказательства  в пользу невиновности Ягублу. Мы представили документы от оператора сотовой связи о том, что в день предполагаемой передачи денег Ягублу у него не было телефонных переговоров ни с другим обвиняемым Эльнуром Мамедовым (Вагифоглу), ни с потерпевшим Эльшаном Гусейновым", - рассказал Керимли.

"Также было представлено подтверждение того, что в тот в момент Ягублу находился в 20 км. от места, в котором якобы состоялась передача денег. В прошлый раз были представлены антенные данные от операторов сотовой связи, которые также подтверждали, что в день предполагаемой дачи денег Ягублу с другим обвиняемым и потерпевшим не пересекался», - рассказал адвокат.

Он подчеркнул, что судебное следствие не было справедливым и всесторонним. «Многие наши ходатайства, в том числе о допросе понятых при обыске в доме Ягублу, не были удовлетворены», - заметил Керимли.

Для другого обвиняемого Мамедова (Вагифоглу) прокурор предложил 9 лет лишения свободы.

Мы будем настаивать на оправдательном приговоре

Следующее заседание суда, на котором выступит с заключительным словом защита, назначено на 26 февраля. «Мы будем настаивать на оправдательном приговоре. Любой другой вердикт будет незаконным, поскольку в ходе судебного следствия версия обвинения полностью развалилась», - отметил адвокат.

Дочь политика Нигяр Хази назвала уголовное дело и судебный процесс «плохо поставленным фарсом».

«Прокурор попросил для Мамедова 9 лет лишения свободы. Этот человек ранее не раз был судим за мошенничество. Его и «потерпевшего» использовали в клевете на отца. Какой бы приговор Мамедову не вынесли, он будет обеспечен комфортными условиями и очень скоро будет освобожден. Мамедов и Гусейнов – лица, находящиеся в сотрудничестве с правоохранителями. Мой отец абсолютно не виновен, и он доказал это на процессе», - отметила Хази.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о выступлении прокурора на процессе по делу Ягублу. Гособвинитель и представители Мамедова оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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