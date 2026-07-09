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07:08, 9 июля 2026

Азербайджанский адвокат Гахраманов связал свое дело с профессиональной деятельностью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гянджинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение уголовного дела адвоката Забиля Гахраманова. Защита настаивает на прекращении дела за отсутствием состава преступления или переводе обвиняемого под домашний арест, утверждая, что его преследование связано с профессиональной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", 19 января суд продлил на два месяца срок предварительного заключения адвоката Забиля Гахраманова. Защита считает это решение необоснованным и подала апелляцию. Коллеги Гахраманова сочли дело политическим. В ноябре 2025 года суд оставил в силе 

Гахраманов, который защищал представителей оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана, был задержан по делу о хулиганстве, он отказался признать вину. Незадолго до этого коллегия адвокатов приостановила его адвокатский статус. По итогам предварительного следствия Гахраманову предъявлены обвинения в хулиганстве с сопротивлением представителю власти и в мошенничестве. По обвинению в хулиганстве ему грозит до 7 лет лишения обвинения, по мошенничеству - до 12 лет.

Вчера, 8 июля, в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Улькер Бабазаде началось подготовительное заседание по делу адвоката Забиля Гахраманова, сообщила корреспонденту “Кавказского узла” его защитница Саадат Юсифли.

По ее словам, в первую очередь сторона защиты ходатайствовала о выводе Гахраманова из стеклянной клетки и позволении ему сесть рядом со своими адвокатами. “Хотя, признанные по делу потерпевшими лица не возразили нашему ходатайству, судья оставила его не рассмотренным”,- продолжила адвокат Юсифли.

Далее сам Гахраманов и сторона защиты выдвинули ходатайство о прекращении уголовного дела по оправдательным основаниям, а в случае неудовлетворения его, переводе обвиняемого под домашний арест. Судья Бабазаде заявила, что решение будет объявлено на следующем заседании.

Сам Гахраманов отвергает обвинения на процессе и связал дело со своей профессиональной деятельностью, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” другой адвокат Расул Джафаров. Сторона защиты считает, что ни по обвинению в хулиганстве ни по мошенничеству в деле нет достоверных доказательств.

«Нет необходимости для содержания Гахраманова под стражей и процессуальным основаниям, поскольку следствие завершено и нет гипотетических предположений о том, что оставаясь на свободе адвокат может оказать давление на потерпевших и свидетелей. Забиль Гахраманов является достаточно известным лицом в общества, дорожащем своей репутацией. Он является главой семьи, на его попечении малолетние дети. Кроме того, у него есть постоянное место жительство. Поэтому нет целесообразности дальнейшего содержания под стражей. На время судебного следствия он может оставаться под домашним арестом”, - сказал Джафаров.

Забиль Гахраманов, зарегистрированный в Гянджинском региональном бюро адвокатов, на протяжении многих лет защищал жертв нарушений прав человека, в том числе политических заключенных и людей, подвергшихся пыткам и ложным обвинениям. Его уголовное преследование "может носить карательный характер, связанный с его деятельностью", ранее указали коллеги Гахраманова. 

Близкие считают, что против Гахраманова совершена провокация. “Основанием для задержания Забиля послужил инцидент на автомойке. На него напал человек, Забиль (в целях самозащиты) защитить себя ударил его ногой. Но сразу же на него была подана жалоба, его задержали и завели уголовное дело, хотя обычно в таких случаях все заканчивается максимум административным производством. Более того, хотя инцидент был в Гейгеле, Забиля задержала Гянджинская полиция. Чтобы оправдать ведения следствия в Гяндже они сфабриковали дело о мошенничестве. Это - месть Забилю за то, что он активно защищал дела людей, которых в Гяндже незаконно арестовывали. Он также выходил на дела политзаключенных в регионе”, - рассказал родственник Гахраманова. 

Еще один адвокат Гахраманова, Фариз Намазлы, ранее выразил сожаление, что дело его коллеги не получило широкого общественного резонанса. “Люди равнодушно смотрят на то, как закрывают рот адвокату…. Самые "спокойные" времена наступают именно тогда, когда люди говорят: "Это меня не касается". В двери начинают стучаться не сразу; сначала приходят к дверям других, и все молчат, потом очередь постепенно приближается", - написал Намазлы на своей странице в социальной сети в Facebook*. 

Ранее Институт верховенства права Международного союза юристов ранее отметил, что дело Гахраманова может быть связан с его профессиональной деятельностью и критикой незаконных действий полиции в Азербайджане. Международная обсерватория по защите адвокатов призывала власти Азербайджана немедленно освободить Гахраманова и снять с него все обвинения.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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