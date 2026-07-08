54 семьи вынужденных переселенцев вернулись в Ходжавенский и Шушинский районы

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В села Ходжавенского и Шушинского районов сегодня вернулись 210 членов семей вынужденных переселенцев.

Как информировал "Кавказский узел", 23 мая в Ходжавенд вернулись 65 членов азербайджанских семей, покинувших город во время карабахского конфликта.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

54 семьи вынужденных переселенцев, общим количеством 210 человек, переселились сегодня в Ходжавендский и Шушинский районы. Ранее они временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях, передал Trend.az.

В село Гюнейхырман Ходжавендского района переселились 18 семей (72 человека), в село Гузейхырман – 21 семья (87 человек), а в село Кичик Галадереси Шушинского района – 15 семей (51 человек), уточнило сегодня агентство АПА.

Напомним, Ходжавендский район (армянское название Ходжавенда – Мартуни) с 1993 года контролировался властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. 20 февраля 2026 года в город Ходжавенд и одноименное село вернулись первые группы бывших вынужденных переселенцев.

"Кавказский узел" также писал, что взятие азербайджанскими войсками Шуши в ноябре 2020 года стало ключевым событием обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, 28 сентября 2023 года был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха). Нагорный Карабах прекратил своё существование 1 января 2024 года.

Ранее жители Азербайджана, вернувшиеся в Карабах, рассказали "Кавказскому узлу", что обустраивают быт и находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни.

В ноябре 2023 года, вскоре после окончания боевых действий, власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Несмотря на строительство дорог, энергетических объектов и жилья, темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования, констатировали в апреле 2026 года аналитики.