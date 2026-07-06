46 азербайджанских семей вернулись в Джебраильский район

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В село Шюкюрбейли сегодня вернулись 223 члена азербайджанских семей, покинувших Джебраильский район во время карабахского конфликта.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июня в село Шюкюрбейли (Шукюрбейли) вернулись 20 семей (89 человек) бывших вынужденных переселенцев.

Джебраильский район перешел под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной карабахской войны 2020 года. Заявление о том, что азербайджанские военные заняли город Джебраил (армянское название - Джракан), президент Ильхам Алиев сделал 4 октября 2020 года.

В село Шюкюрбейли Джебраильского района вернулись члены 46 семей (223 человека) бывших вынужденных переселенцев, передало сегодня агентство АПА.

Эти семьи ранее были временно расселены в различных районах Азербайджана – в основном в административных зданиях, общежитиях и санаториях, отметил сегодня Trend.az.

Напомним, ранее вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангиланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

"Кавказский узел" также писал, что жители Азербайджана, вернувшиеся в Карабах, рассказали ранее корреспонденту "Кавказского узла", что обустраивают быт и находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни.

В ноябре 2023 года власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".