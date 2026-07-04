Азербайджанский активист заявил о нарушениях прав в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Альянса наблюдения за выборами Мамед Мамедзаде, находящийся под арестом по «делу об НПО» в Азербайджане, заявил о своих прав в СИЗО. В своем обращении он пожаловался на отсутствие "живых свиданий" с семьей, информационную изоляцию и перевозку в переполненных автозаках без вентиляции в летнюю жару. Защита заявила о признаках нарушения Европейской конвенции прав человека.

Как писал "Кавказский узел", глава Альянса наблюдения за выборами Мамед Мамедзаде был задержан 14 марта 2025 года, ему предъявили обвинения по статьям 313 (должностной подлог), 193-1.3.2 (легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем, совершенное в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК Азербайджана. Мамедзаде отверг обвинения, заявив, что его уголовное преследование связано с давлением на гражданское общество в Азербайджане.

Коллеги арестованного по так называемому "делу об НПО" Мамеда Мамедзаде передали в СМИ его заявление , в котором он жалуется на ограничения его прав и условия содержания.

В частности, активист сообщает, что в последние шесть месяцев ему запретили “живые встречи” с членами семьи в Бакинском СИЗО-1. Свидания предоставляются только через стеклянную перегородку.

"Несмотря на обещания руководства СИЗО восстановить "живые встречи", до сих пор это не сделано. С другими родственниками и друзьями вообще не дают встреч, даже через “стекло", - говорится в поступившем корреспонденту “Кавказского узла” заявлении Мамедзаде.

Активист также жалуется на того, что ему не передают приносимых из дома газет, журналов и книг.

Особое беспокойство у Мамедзаде вызывает транспортировка в суд и обратно в СИЗО в специальных транспортных средствах, так называемых «автозаках». По его словам, в этих транспортных средствах содержатся арестанты в количестве, превышающем число предусмотренных для этого мест.

"В этих специальных транспортных средствах нет вентиляции, кондиционирования. Летом в них находиться невыносимо, кабины перегреваются от палящего солнца, дышать там тяжело. После судебных заседаний доставленных в суд людей не возвращают в изолятор сразу. Тех, у кого процесс завершился, часами заставляют ждать в автозаках или зданиях судов, тесных помещениях. Все эти обстоятельства негативно влияют на физическое и психологическое состояние арестованных, вызывая усталость, нехватку воздуха, обезвоживание и ограниченный доступ к еде и санитарным условиям", - отмечает Мамедзаде.

Он призывает соответствующие государственные органы расследовать эти вопросы и принять меры для обеспечения прав содержащихся под стражей лиц.

Один из адвокатов Мамедзаде на условиях анонимности сообщил корреспонденту “Кавказского узла”, что активист поднимал вопросы условий содержания в ходе продолжающегося судебного процесса, однако никаких мер не было принято.

Защитник считает "избыточным ограничением" запрещение "живых встреч" с родными, поскольку предварительное следствие завершено и Мамедзаде уже находится на этапе судебного разбирательства.

Необоснованно и ограничение в передаче книг, журналов и газет, что приводит к “информационной изоляции” активиста. Подследственный, чья вина еще не доказана судом, не должен быть отрезан от внешнего мира и лишен возможности читать, что противоречит положениям Европейской конвенции прав человека, далее отметил адвокат.

В перевозке в переполненных «автозаках», без вентиляции и кондиционирования в условиях летней жары, многочасовых изнурительных ожиданиях защита усматривает признаки нарушения статьи 3 (запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращению) Европейской конвенции, сказал адвокат.

Защитник отметил, что если по жалобам Мамедзаде на условия содержания не будут предприняты меры, то в перспективе эти вопросы отдельно будут обжалованы в Европейском суде по правам человека.

Получить комментарии в пенитенциарной службе Азербайджана не удалось.

Мамедзаде был признан правозащитниками политзаключенным.

Напомним, что уголовное дело против местных и иностранных НПО было открыто еще в 2014 году. "Тогда прошла волна арестов известных правозащитников. Впоследствии их досрочно освободили, дело приостановили. Но в марте 2025 года дело возобновили, оно обрело масштаб кампании против остатков гражданского общества. К следствию было привлечено более 100 человек, в числе которых были даже представители провластных НПО, а также сотрудники представительств международных донорских организаций. Большинство было допрошено с предупреждением о новых вызовах, но более чем 10 лицам были предъявлены обвинения, некоторым заочно, поскольку они успели покинуть страну", - ранее сказал эксперт в области права.