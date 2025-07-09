Суд продлил сроки ареста азербайджанских активистов Мамедзаде и Сулейманлы

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Суд в Баку продлил меры пресечения руководителя Института прав человека Башира Сулейманлы и главы Альянса за наблюдение за выборами Мамеда Мамедзаде на три месяца.

Как писал "Кавказский узел", глава Института прав человека Башир Сулейманлы был задержан 14 марта, ему предъявили обвинения по статьям 313 (должностной подлог), 193-1.3.2 (легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем, совершенное в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК Азербайджана. В тот же день суд арестовал Сулейманлы на 3 месяца и 28 дней. Сулейманлы не признал себя виновным. 14 марта по вышеуказанным обвинениям также был арестован также глава Альянса наблюдения за выборами Мамед Мамедзаде.

Сегодня Бинагадинский районный суд рассмотрел представления следственного органа о продлении срока содержания под стражей Мамедзаде и Сулейманлы еще на три месяца. Сроки их ареста продлены еще на три месяца, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник суда.

Уголовное преследование Мамедзаде не основывается на достоверных доказательствах, сказал его адвокат Бахруз Байрамов. По его словам, Мамедзаде отвергает обвинения и заявляет, что в качестве активиста гражданского общества реализовывал проекты по мониторингу выборов.

Адвокат сказал, что решение суда о продлении ареста будет обжаловано в апелляционном суде. Также будет подана апелляция на решение о продлении содержания под стражей в отношении Сулейманлы, сказал один из его соратников корреспонденту «Кавказского узла».

«Башир Сулейманлы осуществлял проекты в области правового просвещения граждан. Выдвинутые ему обвинения абсурдны. 10 лет назад Башира уже сажали по аналогичному надуманному делу. Теперь генеральная прокуратура вновь возобновила это дело и Башира арестовали со схожим обвинениям, которые не состоятельны, как и прежние», - сказал этот активист.

Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО. 6 февраля правительство Азербайджана прекратило деятельность Американского агентства международного развития (USAID) на территории страны.

В 2014 году Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор главе Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анару Мамедли и двум активистам Баширу Сулейманлы и Эльнуру Мамедову. Суд приговорил Мамедли к 5,5 года лишения свободы, Сулейманлы - 3,5 года тюремного заключения. Мамедов получил 3,5 года условно. В марте 2015 года Сулейманлы вышел на свободу по помилованию.