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22:30, 3 июля 2026

Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Фомичев и Евгений Котов из Камышинского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1813 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 июля власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1811 бойцов из Волгоградской области. 

Военнослужащие. Иллюстрация создана с помощью ИИ в программе Copilot
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Власти признали убитыми на Украине не менее 9350 бойцов с юга России
Не менее 4645 бойцов из СКФО и 4705 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Ордена Мужества были вручены семьям Александра Фомичева и Евгения Котова, отчиталась сегодня администрация Камышинского района.

Рядовой Евгений Котов, 1988 года рождения, погиб 28 августа 2025 года. Похоронен на сельском кладбище в селе Воднобуерачном. Старший матрос Александр Фомичев, 1989 года рождения, признан погибшим 14 января 2024 года.

Другие подробности биографий бойцов и их гибели в сообщении районных властей не приведены.

Таким образом официально признаны убитыми не менее 1813 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В предыдущий раз о смерти бойца из Камышинского района стало известно в конце мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Сергей Коленников.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Никаких официальных почестей его семье оказано не было. В военкомате сказали, что якобы даже страховки "Согаза" нет. Якобы их не страховали… Никто больше не ответил, в том числе военная прокуратура", - рассказала родственница одного из них.

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Автор: Кавказский узел

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