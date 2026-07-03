Жители поселка под Волгоградом пожаловались на разбитые дороги

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Состоянием дорог на всех центральных улицах рабочего поселка "Красный Яр" Жирновского района возмущены местные жители. По их словам, никаких ремонтных работ не было уже около десяти лет.

Жители поселка Красный Яр пожаловались, что центральные улицы поселка находятся в таком плачевном состоянии, что по ним опасно передвигаться как на автомобиле, так и пешеходам.

На сегодняшний день данная ситуация дошла до критической точки, передвигаться по этим улицам на автотранспорте стало практически невозможно, водители рейсового автобуса отказываются заезжать на автостанцию в поселок, сообщает издание V1.ru.

"Помимо этого, при отсутствии тротуаров на части улиц дети вынуждены ходить по разбитым дорогам в школы. Эти повреждения дорожного полотна опасны как для водителей, так и для пешеходов", - говорят жители.

Жители Красного Яра также отмечают, что есть и другая проблема, связанная с дорогами. По центральным улицам Вокзальной, Октябрьской и Новой по федеральной программе было установлено новое фонарное освещение. После передачи этого фонарного освещения на баланс администрации ремонт светильников, вышедших из строя, не проводился и не проводится. Ответственность жители возлагают на местную администрацию, в частности на главу поселения.

"На сегодняшний день неисправно уже 40% фонарей. То есть то, во что были вложены бюджетные деньги, просто приходит в негодность без должного обслуживания. При отсутствии нормального дорожного покрытия, в темноте передвигаться по этим улицам стало просто опасно. Повторим: по этим улицам дети ходят в школы", - подчеркнули жители.

"Кавказский узел" также писал, что жители Сарпинского острова пожаловались на опасную дорогу до пристани. Горожане утверждали, что добираться до вспомогательной пристани крайне неудобно.