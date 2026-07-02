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20:26, 2 июля 2026

Суд в Грозном счел фейками об армии публикацию контрактником видео о давлении командиров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грозненский гарнизонный военный суд назначил жителю Луганска Дмитрию Соломко два года условно по делу о военных фейках. Поводом для уголовного дела послужило видео в телеграм-канале контрактника, в котором он рассказал о давлении командования, отсутствии лечения и отказе в проведении врачебной-медицинской комиссии.

В июне 2024 года Соломко был ранен в ногу, после чего его с травмой колена перевели в резервный батальон. По словам военнослужащего, в резервном батальоне раненных, которые ходят на костылях, не лечили, а сразу ставили в строй.

Позже Соломко удалил и видео, и телеграм-канал по требованию командиров.

О том, что на него завели уголовное дело о военных фейках, Соломко узнал спустя год после публикации видео, когда ему позвонил следователь из Луганска. Почему его дело рассматривал суд в Грозном, военный не знает - он присутствовал на трех заседаниях по видеоконференц-связи. Вину Соломко признал.

В итоге 29 июня Грозненский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным и приговорил к двум годам условно, пишет "Медиазона" (признана инагентом).

"Кавказский узел" также писал, что Военный суд в Грозном приговорил к шести годам заключения военнослужащего-контрактника Идрисова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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Автор: Кавказский узел

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