Видео с нарушением Адамом Кадыровым ПДД достаточно для привлечения к ответственности

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Ролик, на котором Адам Кадыров пересекает на автомобиле двойную сплошную и в 2,5 раза превышает скорость, по закону может стать основанием для административного дела, указали юристы. Выкладывая подобные видео, сын главы Чечни бахвалится своей безнаказанностью, подчеркнула правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", менее чем полгода назад,16 января, источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. В течение трех недель после сообщений о ДТП Адам Кадыров поддерживал относительную активность в соцсетях, но не публиковал своих новых изображений. Рамзан Кадыров 9 февраля в первый раз упомянул о дорожной аварии с участием его третьего сына Адама, назвав все публикации медиа об инциденте "вбросом". 10 февраля он опубликовал короткое видео "позднего ужина", на котором впервые за более чем три недели продемонстрировал своего третьего сына Адама. Пользователи соцсети сочли странным видео, качество и длительность записи лишь породили новые вопросы в соцсети.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном".

Сын главы Чечни разместил видео с множественными нарушениями ПДД

Опубликовано видео, на котором Адам Кадыров нарушает ПДД.

Адам Кадыров сначала от первого лица показывает дорогу, затем переключается на фронтальную камеру, показывает себя и пассажира, а затем вновь переключается на основную камеру. Автомобиль едет по двойной сплошной линии. Согласно показаниям спидометра, к концу 13-секунднго ролика машина разгоняется до 112 км/ч в черте населённого пункта. В кадр попадает знак ограничения скорости до 50 км/ч, следует из видео, на которое обратила внимание "Верстка"*.

Сам ролик размещен в аккаунте Instagram** teamdustum13, он собрал 7 комментариев, шесть из них одобрительных, лишь в одном случае автор комментария упоминает пересечение двойной сплошной.

Пересечение двойной сплошной линии квалифицируется как выезд на встречную полосу, что по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ влечет штраф 7500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев. Превышение скорости на величину более 60, но не более 80 километров в час по части 4 статьи 12.9 КоАП влечет штраф от 3000 до 3750 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Использование телефона за рулем, согласно статье 12.36.1. КоАП, наказывается штрафом в 1,5 тысячи рублей.

Юристы сочли достаточной публикацию ролика для привлечения к ответственности

Адвокат Абусупьян Гайтаев считает, что самого видео довольно для того, чтобы начать проверку и возможно, открыть дело.

«Административное производство возбуждается по факту, лицо устанавливается потом. И оба состава административного правонарушения рассматриваются вместе и наказание по совокупности», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Тимофей Широков также считает достаточным саму публикацию видео для действий правоохранительных органов.

"Для возбуждения административного производства, конечно, этого достаточно. Если это, тем более, попало в сеть. Но тут другой вопрос. Если очень захочется, всегда можно отказать в возбуждении дела. Сказать, что сведения получены из неустановленных источников. Нет подтверждений того, что они получены надлежащим образом или результат какой-нибудь фальсификации. Что формальных оснований позволяющих утверждать, что это видео имеет отношение к гражданину. К., нет и т. п. Если хочется, всегда можно набросать, почему надо отказать в возбуждении производства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат также отметил, что все правонарушения разбираются вместе и наказание назначается по совокупности.

"Это в рамках одного производства разбирается и принимается единое решение. И за одно нарушение может быть штраф, а за другое — лишение прав, одно другому не препятствует. То есть как и в уголовном производстве по совокупности», - пояснил Широков.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* полагает, что этот является ролик показной самопрезентацией.

"Мне можно все - говорит этот ролик. - И ничего со мной не будет и ничего мне за это не будет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, это логика подростка. "Очень жаль, что нет взрослого, который бы ему объяснил нелепость и опасность такого поведения", - считает она.

Рамзан Кадыров хотел бы видеть своего третьего сына Адама своим преемником, но в реальности ни Адам, ни другие сыновья главы Чечни не имеют гарантий Кремля, позволяющих претендовать на власть в республике, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Федеральный центр не давал Рамзану никаких гарантий, что власть перепадет именно Адаму. Поэтому конкретный пост, будь то должность секретаря Совбеза, которую занимает Адам Кадыров, или пост вице-премьера, который занимает Ахмат Кадыров, не дает никаких преимуществ никому из потенциальных наследников. В любом случае главное слово будет за Путиным", - напомнил политолог Сергей Бойко.

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