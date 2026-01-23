ДТП в Грозном актуализировало вопросы о возможном преемнике Рамзана Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров хотел бы видеть своего третьего сына Адама своим преемником, но в реальности ни Адам, ни другие сыновья главы Чечни не имеют гарантий Кремля, позволяющих претендовать на власть в республике.

Как писал "Кавказский узел", кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, Адам Кадыров и его сопровождающие пострадали, утверждают источники. Официальные медиа на этом фоне 16 января опубликовали опровержение информации о гибели в ДТП чемпиона UFC Хамзата Чимаева. В течение шести дней власти Чечни не подтвердили и не опровергли сообщения о ДТП с участием Адама Кадырова, также официально не сообщалось о его состоянии. На фоне обсуждения ДТП с его участием в Грозном Адам Кадыров опубликовал в своем Instagram*-аккаунте сторис с монологом из сериала "Игра престолов" и музыкой чеченского барда Тимура Муцураева. При этом свежих видео с Адамом Кадыровым, как и актуальной информации о его состоянии и местонахождении, в публичном пространстве все еще нет.

Адам Кадыров еще до исполнения ему 18 лет получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября 2025 года отец также поручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня. Активный пиар Адама Кадырова и подготовка из него преемника отца вызвана опасениями за судьбу семьи и попыткой сохранить влияние клана в случае смерти Рамзана Кадырова, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Возможные политические последствия замалчиваемого властями Чечни ДТП с участием Адама Кадырова, которого называли желаемой для Рамзана Кадырова кандидатурой на роль его преемника, “Кавказскому узлу” прокомментировали член Совета Центра Адама Смита 1 , политолог Сергей Бойко, блогер Ислам Белокиев и председатель комитета “Гражданское содействие”* Светлана Ганнушкина*.

Хотя Рамзан Кадыров и продвигал Адама как более вероятного своего преемника, внутриреспубликанские назначения не влияют на реальное политическое будущее третьего сына главы Чечни, как и его братьев, обратил внимание Сергей Бойко.

"Есть версия, что этот сын был избран Кадыровым в качестве преемника, так как он ему смог уделить больше времени, чем другим детям. Однако федеральный центр не давал Рамзану никаких гарантий, что власть перепадет именно Адаму. Поэтому конкретный пост, - будь то должность секретаря Совбеза, которую занимает Адам Кадыров или вице-премьер, как Ахмат Кадыров, - не дает никаких преимуществ никому из потенциальных наследников. В любом случае главное слово будет за Путиным", - заявил Бойко.

5 января Рамзан Кадыров назначил исполняющими обязанности вице-премьеров Чечни своего старшего сына Ахмата Кадырова и главу Миннацинформа Чечни Ахмеда Дудаева. Оба при этом сохранили действующие министерские посты: Дудаев - министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни, а 20-летний Ахмат Кадыров с мая 2024 года возглавляет министерство физической культуры и спорта Чечни. 15 января депутаты парламента Чечни утвердили эти назначения, в результате Кадыров-младший и Дудаев избавились от приставок "и.о."

По мнению политолога, на шансы Адама Кадырова получить реальную власть в свои руки также не влияют ни авария в Грозном, ни другие скандалы. "Для Кадырова это все элементы культуры джигита, воинской удали. Для федерального центра, как мне кажется, сама идея наследственной власти не очень приемлема. В свое время, когда убирали Ахмата Кадырова, то сделали ставку на Рамзана, чтобы удержать контроль над чеченскими силовиками, однако сейчас такой необходимости нет. Тем не менее, Рамзан пытается продавить федеральный центр", - пояснил Бойко.

Разговоры о преемнике Рамзана Кадырова, будь то Адам Кадыров, его старший брат Ахмат или кто-то еще, во многом носят спекулятивный характер, уверен Ислам Белокиев.

“В реальности вопрос о том, кто будет управлять Чечней, решает не сам Кадыров и не элиты республики, а исключительно Кремль. Российская система власти устроена так, что именно федеральный центр назначает и снимает глав регионов, а любые выборы в Чечне носят декоративный и имитационный характер. Заявляемые 97% поддержки - это фикция, призванная создать иллюзию легитимности и “особого статуса” республики”, - пояснил он.

При этом Белокиев полностью разделяет мнение, что Рамзан Кадыров хотел бы выстроить династию и передать власть сыновьям, среди которых Адам является его любимцем. “Однако ни Адам, ни Ахмат сегодня не являются самостоятельными политическими фигурами. У них нет ни аппаратной базы, ни силового ресурса, ни политической субъектности, ни, грубо говоря, мозгов. Их возможное будущее во власти полностью зависит от решения Москвы”, - указал Белокиев.

Без прямого решения Кремля ни один из сыновей Рамзана Кадырова не станет главой Чечни

Заявление Адама Кадырова о “доставке Зеленского” в Грозный и последовавшее за ним ДТП, во время которого он не справился даже с управлением автомобилем, не наносят ущерба его имиджу по той причине, что как такового политического имиджа у него нет, подчеркнул аналитик. “Само обсуждение его репутации уже придает ему неоправданный статус. Его публичные выходки, - это элемент семейного пиара, а не фактор реальной политики”, - заметил Белокиев.

Куда более показательной фигурой в контексте разговоров о преемнике Рамзана Кадырова, по его мнению, выглядит Магомед Даудов, который, по данным Белокиева, резко увеличил “до беспрецедентных масштабов" свою охрану.

“Это косвенный сигнал о том, что он рассматривается Кремлем как один из ключевых кандидатов на роль следующего главы Чечни. Это решение не могло быть принято без санкции Москвы. Именно Даудов сегодня де-факто контролирует аппарат и внутреннюю систему власти в республике. При этом не исключено, что Рамзана Кадырова пытаются успокоить, объясняя, что даже если Даудов и станет следующим главой Чечни, то лишь временно, в роли своего рода регента. Логика такова: он должен сохранить систему и управлять республикой до тех пор, пока сыновья Кадырова не подрастут и не станут формально приемлемыми кандидатами. Будет ли так, и не передушит ли Даудов всех “принцев”, - это совершенно другой вопрос. Формально, последнее слово будет за Путиным, но на практике он ориентируется на рекомендации силового блока и ФСБ, которые курируют регион на месте. Судя по всему, именно они сделали ставку на Даудова как на наиболее управляемую и встроенную в систему фигуру. В этом смысле разговоры о “династии Кадыровых” пока остаются политическим мифом. Без прямого решения Кремля ни один из сыновей Рамзана Кадырова не станет главой Чечни”, - резюмировал Ислам Белокиев.

Никакие инциденты с Адамом Кадыровым не повлияют на желание отца видеть его своим преемником, отметила правозащитница Светлана Ганнушкина*.

“Рамзану Кадырову необходимо обеспечить положение и безопасность своей семьи в будущем. И он прав: любой человек не из их семейства, придя к руководству в Чечне, не сможет обеспечить их безопасность, если даже очень захочет. Слишком много они там натворили и многим причинили горе”, - заявила она.

Журналистка Ольга Романова*, комментируя политические перспективы Кадырова-младшего, выразила уверенность, что у Адама Кадырова нет шансов на власть без присутствия отца. “Никаким престолонаследником Адам Кадыров не будет. Собственно, он будет жить, пока жив его отец. Его разорвут на части мгновенно, как только Рамзан Кадыров перестанет представлять из себя очень опасную ходячую структуру, которая может сделать все, что угодно, с кем угодно”, - заявила она в видео, опубликованном на YouTube-канале “Популярная политика”.

"Сложные процессы" с подбором преемника

Безопасность семьи Рамзана Кадырова - один из главных факторов выбора его будущего преемника, наряду с необходимой федеральному центру "стабильностью республики". При этом для Кремля сложившаяся ситуация является “экстремально тяжелой, поскольку в республике “происходят очень сложные процессы”, утверждает со ссылкой на источники, близкие к федеральной власти, расследовательский медиа-проект 2 .

Адам Кадыров до достижения 30 лет не может рассматриваться как возможный глава Чечни. Источники издания, среди которых бывший сотрудник ФСБ и представитель чеченской диаспоры, указывают, что во главе республики поставят “верного Кадырову человека” из тейпа Беной, к которому принадлежат его ближайшие соратники Адам Делимханов и Магомед Даудов. Между ними, по утверждениям источников, возник конфликт на почве соперничества за влияние. Апти Алаудинова, которого также упоминали в контексте выбора преемника Кадырова, источники считают “выбывшим” из числа кандидатур на эту роль по причине его недостаточного авторитета в республике.

Источник, близкий к Кремлю, отметил, что “пока Кадыров жив, ничего происходить не будет”, - хотя и в случае смерти Рамзана Кадырова серьезных изменений в системе управления республикой не случится, указывают аналитики. Еще один источник издания обратил внимание, что “у Москвы есть свои кандидаты на пост главы региона, но это непубличные люди”.

Мнение о том, что в преемники Рамзана Кадырова метят и Магомед Даудов, и Адам Делимханов, и Апти Алаудинов, высказал 22 января сын второго президента Чеченской Республики Ичкерия Анзор Масхадов*. “Все перечисленные люди, я уверен, хотят этой власти, но мне кажется, что скорее всего, готовят Даудова”, - заявил он в интервью Русской службе Би-Би-Си. Он также отметил, что хотя "военные продвигают Алаудинова", у командира спецназа "Ахмат" нет достаточного авторитета для управления республикой.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.