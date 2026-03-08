Житель Чечни оштрафован за поиск экстремистских материалов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наурский суд Чечни назначил административное наказание местному жителю Исе Магамадову по статье о поиске экстремистских материалов.

Как писал "Кавказский узел", Наурский районный суд Чечни зарегистрировал административное дело по статье о поиске "экстремистских материалов" против местного жителя Исы Магамадова. Это второй известный случай в России.

Закон о штрафах за поиск экстремистских материалов принят Государственной думой 22 июля 2025 года и подписан Путиным 31 июля 2025 года. Закон вносит поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), вводя административную ответственность за умышленный поиск в интернете материалов, включённых в Федеральный список экстремистских материалов. Законопроект также ввёл штрафы за рекламу VPN-сервисов и признал использование VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступления, информирует РИА "Новости".

Суд в Чечне оштрафовал местного жителя Ису Магамадова по статье о поиске «экстремистских материалов», сообщает "Верстка"*.

Протокол поступил в суд 28 января. Заседание, на котором 29-летнего мужчину признали виновным, прошло 5 февраля, следует из карточки дела на сайте Наурского районного суда.

Сумма штрафа и обстоятельства дела при этом не приводятся. По статье о поиске «экстремистских материалов» предусмотрено наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей.

Данные о решение суда внесены 5 марта.

Напомним, что это второй известный случай преследования по статье о поиске "экстремистского" контента. Первое решение по этой статье вынес мировой суд в Каменске-Уральском Свердловской области 10 декабря 2025 года. Тогда медбрата Сергея Глухих оштрафовали на 3 тысячи рублей за просмотр изображения шеврона батальона "Азов"**, информировало РБК.

* внесен в реестр иноагентов.

** организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.