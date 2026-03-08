Обещание жестких мер за рост цен в Рамадан в Чечне вызвало вопросы в соцсети

Несмотря на отчеты чиновников о рейдах в магазинах и на рынках цены в Чечне в месяц Рамадан только растут, а обещание жестких мер для тех, кто повышает цены удивило пользователей соцсети.

Как писал "Кавказский узел", цены перед месяцем Рамадан растут и на рынках, и в магазинах, указали пользователи соцсети в начале февраля, а цены на продукты, опубликованные официальным чеченским изданием, не соответствуют действительности. Отчеты властей Чечни о контроле цен на продукты фактически не повлияли на ситуацию в магазинах и на рынках. Малообеспеченные жители Грозного, среди которых пенсионеры и педагоги, рассказали, что на фоне роста цен с трудом находят средства на продукты с началом месяца Рамадан. Жителям сельских районов легче обеспечить пропитание, но цены на основные продукты в местных магазинах также выросли.

О рейдах на рынках и в магазинах Чечни в очередной раз сообщило издание "Грозный-Информ"."Работу курирует Совбез ЧР совместно с представителями органов власти и духовенства. Мероприятия сопровождаются профилактическими беседами с продавцами о недопустимости необоснованного завышения стоимости товаров в период священного месяца", - говорится в публикации.

Совбез проинформировал о наказании для ответственных за рост цен. "Приняты меры в отношении недобросовестных продавцов, которые пытаются заработать на искусственном росте цен. Ответственность уже понесли собственники магазинов в разных районах и городах республики. Как отметили в Совбезе, нарушителей ждут строгие последствия, вплоть до штрафов", - говорится в сообщении. Конкретных данных, сколько собственников магазинов привлечены к ответственности, в сообщении не приводится.

Как говорится, "свежо предание, да верится с трудом", указал читатель "Кавказского узла" efren.morissette. "Про "жестко наказанных» за повышение цен владельцев магазинов и продавцов ни слышать, ни видеть не доводилось, а вот заоблачные цены на все и вся и их продолжающийся рост наблюдается практически ежедневно", - прокомментировал он.

Все эти так называемые "рейды против роста цен" в Чечне просто показуха, и ничего больше, согласился quinn_stehr. "Цены на продукты, мало того что стали заоблачными к началу Рамадана, так еще и продолжают расти. Вчера вечером зашел в магазин, что поблизости. Купил палку колбасы местного производства, две булочки, четыре яблока, кетчуп и батон хлеба. Все поместилось в маленький пакет. Выложил за это больше 700 рублей. Помню время (начало 2000-х), когда на эти деньги можно было купить продукты на целую неделю. Сейчас прошла только половина месяца Рамадан, ближе к празднику цены еще поднимутся, однозначно. Товарищ с женой были накануне на рынке "Беркат", говорят, там было не протолкнуться. Люди стараются заранее купить что-нибудь из продуктов долгого хранения - конфеты там, сладости и прочее. Фрукты и овощи, как правило, стараются купить за день-два до праздника, чтобы они были более-менее свежими", - указал он.

В Instagram* "Грозный-информ" сообщение набрало 55 комментариев.

"Мякоть стоила 700 рублей недавно. Сегодня - 850", - написал пользователь _maldat_.

"Почему вы "Беркат" обходите стороной? Люди в основном закупаются там", - спросил он же в другом комментарии.

"У меня вопрос. А с магазинами, где нет ценников, кто-нибудь будет бороться?" - поинтересовался isma_remus.

"Если бы мы один раз провели Рамадан скромно, то продавцы и поставщики так не поднимали бы цены, чисто наш национальный стол накрыть и всё" - отметил пользователь nursee95.

"Они следят, но ни одного случая нет, где они кого-то наказали. А тем временем цены выросли и растут, где что контролируется, не понятно. Результатов ноль", - считает rumisa_ds.

"Каждый день цены растут", - пишет gold95986.

Напомним, оптовые поставщики взвинчивают цены на продукты в месяц Рамадан, магазины и предприниматели вынуждены добавлять цены, рассказали комментаторы в ответ на сообщения о рейдах представителей властей на чеченских рынках. Отчеты чиновников о рейдах по магазинам и рынкам в Чечне из-за роста цен в Рамадан не способствуют снижению цен.

В 2025 году власти установили на рынке "Беркат" в Грозном щиты с фиксированными ценами в месяц Рамадан, рекомендовав грозненцам обращаться на "горячую линию" в случае превышения этих цен. Тем не менее, перед Ураза-байрамом в Чечне выросли цены на продукты. 17 марта 2025 года Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Мэрия Грозного после этого отчиталась о рейдах в магазинах.

Глава Чечни ранее угрожал жителям, которые будут закупаться в других республиках. Так, угрозы Кадырова забирать продукты у продавцов в 2025 году звучали на фоне уже существующей практики: ранее их забирали у покупателей товаров, купленных перед Ураза-байрамом за пределами республики. Двое жителей Чечни рассказали о досмотре машин на границе с Дагестаном перед Уразой в 2024 году в рамках борьбы с нарушителями "постановления о поддержке местного предпринимательства", говорится в опубликованном 13 марта 2025 года материале "Кавказского узла".

Полицейские заявили, что "у них приказ конфисковывать в пользу детских учреждений", однако одному из числа опрошенных - пожилому водителю - удалось уговорить силовиков. В другом случае силовики "вытащили из машины два ящика с курами и одну упаковку, 30 штук, яиц". О похожих досмотрах на Герзельском посту жители Чечни рассказывали и в 2023 году. "Придрались к курам, что, мол, мы не патриоты республики, в Чечне везде кур продают, а вы в Дагестане их покупаете. Короче, конфисковали они кур", - цитировала рассказ своей соседки жительница Чечни.