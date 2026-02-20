Подорожание продуктов к Рамадану ударило по чеченским пенсионерам и бюджетникам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Малообеспеченные жители Грозного, среди которых пенсионеры и педагоги, на фоне роста цен с трудом находят средства на продукты с началом месяца Рамадан. Жителям сельских районов со своим хозяйством легче обеспечить пропитание, но цены на основные продукты в местных магазинах также выросли.

Как писал "Кавказский узел", цены перед месяцем Рамадан снова растут и на рынках, и в магазинах, указали пользователи соцсети в начале февраля. Они отметили, что цены на продукты, опубликованные официальным чеченским изданием, не соответствуют действительности. Отчеты властей Чечни о контроле цен на продукты фактически не повлияли на ситуацию в магазинах и на рынках, констатировали пользователи 18 февраля.

В 2025 году власти установили на рынке "Беркат" в Грозном щиты с фиксированными ценами в месяц Рамадан, рекомендовав грозненцам обращаться на "горячую линию" в случае превышения этих цен. Тем не менее, перед Ураза-байрамом в Чечне выросли цены на продукты. 17 марта 2025 года Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Мэрия Грозного после этого отчиталась о рейдах в магазинах.

76-летняя жительница Грозного Тумиша живет на 25 тысяч рублей в месяц, отдавая больше половины этой суммы за коммунальные услуги. «Пенсия у меня 22 тысячи, и еще три тысячи за инвалидность. Когда получаю эти 25 тысяч, да если еще банкноты по 500 да по 1000 рублей, то, вроде много денег. А начинаю раскладывать по кучкам: электричество, газ, лекарства, - и в конце стопка банкнот становится совсем тоненькой. За газ и электричество, за воду - 15 тысяч. Очень много денег уходит на лекарства, которые за последнее время очень подорожали», - сетует пенсионерка.

У пожилой женщины бывают головокружения, после одного падения она пролежала почти месяц в больнице с переломом ноги. «Врач посоветовал в домашних условиях прокапать церебролизин, одна ампула стоит 2500 рублей, а мне на курс лечения нужно 10 ампул, на это уйдет вся моя пенсия. Установить капельницу прокапать лекарство помогла соседка, она фельдшером работала раньше и по-соседски решила помочь. А деньги на лекарство прислала московская племянница, которая в качестве сиделки присматривает за больной матерью какого-то чиновника», - рассказала Тумиша корреспонденту «Кавказского узла».

С началом священного месяца Рамадан, во время которого мусульмане держат пост, пенсионерка пришла к выводу, что не может себе позволить продукты, пригодные для ифтара. «В прежние годы, когда был жив муж, мы в Рамадан держали пост. А сейчас мне врачи не рекомендуют поститься, потому что может обостриться моя болезнь. С другой стороны, даже если я решусь поститься, то оставшихся от моей пенсии денег – около двух тысяч - навряд ли хватит на приобретение более-менее пригодной пищи для разговения даже в трехдневный пост», - с огорчением констатировала она.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем священного месяца и поста в 2026 году назначено 18 февраля, в Дагестане - 19 февраля. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) - праздник разговения после месяца поста.

Трехдневный пост, о котором говорит грозненка, назначается мусульманам во искупление нарушения клятвы, данной именем Аллаха: «Пост три дня, это искупление вашей клятвы». При этом Тумиша может не держать пост: она относится к категории «пожилых людей, которым тяжело поститься по состоянию здоровья». Всего в Рамадан освобождаются от поста пять категорий верующих мусульман.

Педагоги в Чечне также нередко оказываются в ситуации, когда на подходящие для разговения продукты просто нет денег. «Нам выплатили часть зарплаты в канун Рамадана, 15 тысяч рублей. Сразу раздал долги. Накануне умер бывший мой коллега, пошел в его дом на тезет, дал вдове две тысячи, так у нас положено. В моем кармане осталось пять сотенных бумажек и какая-то мелочь. Пришлось идти к маме-пенсионерке, чтобы занять у нее три тысячи рублей. На эти деньги купил картофель, морковь и лук – все по пять килограммов, и пучок зелени: петрушка, укроп, кинза» , - рассказал учитель одной из сельских школ республики Абдулла корреспонденту «Кавказского узла».

По словам педагога, его семье из пятерых человек (сам Абдулла, его жена и трое детей-подростков) этой пищи для разговения хватит на несколько дней. Он отметил, что обещанное федеральным центром повышение зарплат бюджетникам с 2026 года его не затронуло.

Бывший преподаватель вуза Умар лишился работы «за крамольные речи», теперь в семье работает только его жена Умидат, учительница начальных классов в грозненской школе.

«Денег катастрофически не хватает. Много денег уходит на лекарства свекрови, она сердечница. Продукты стали дорожать с января, какой-то ползучий рост цен: покупаю молоко, литровая упаковка за сто рублей, через день в этом же магазине это же молоко уже 110, а через пару дней – 120 рублей. Хлеб в конце прошлого года стоил 25 рублей за буханку, а теперь 35 рублей. И такая чехарда с ценами на все продукты, постепенно нас приучают к такому росту цен. Раньше ценники вывешивали большие, красиво написанные, а сейчас пишут новые цены небрежно фломастером – не до красоты, через день нужно писать новые цены», - поделилась наблюдениями Умидат.

В сельских районах продукты тоже дорожают

По словам женщины, треть ее учительской зарплаты уходит на коммунальные услуги. Иногда Умидат берет заказы на выпечку тортов и других кулинарных изделий. «Коллеги знают, что я люблю заниматься выпечкой, просят испечь торт к какому-то событию. Я беру заказы, это хоть небольшой, но дополнительный приработок к семейному бюджету, но такое бывает не часто. Поэтому приходится жить в режиме жесткой экономии», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Для последнего ифтара она приготовила галушки из кукурузной муки, отварную курицу разрезала на небольшие порции в расчете по два куска на четверых членов семьи. К этим блюдам она приготовила сытный соус берам: картофельное пюре с большим количеством жареного лука разводится куриным бульоном. «Хитрость моя в том, что галушки с берам - это очень вкусное и сытное бдюдо, с ним рука уже не тянется за вторым куском курицы», - отметила Умидат.

Значительно легче готовить пищу для ифтара удается сельским жителям со своим хозяйством. На столе Руслана, который живет в одном из дальних горных сел Ножай-Юртовского района, во время последнего вечернего разговения было его любимое блюдо жижиг-галнаш, а утром, перед началом рабочего дня, сноха приготовила плов. Мужчина держит свое небольшое хозяйство: 4 коровы, 30 баранов, есть куры и индюки.

«У нас нет проблем с мясом, с молочными продуктами: молоко, сметана, топленое масло, сметана, сыр и творог, все свое. Картофель, капусту, морковь, и другие овощи, фрукты и зелень, крупы разные приходится покупать в магазинах Гудермеса или же на оптовых базах в Шали», - рассказал он.

Руслан также возмущается, что цены на эти виды продуктов постепенно растут, причем повышаются они, по его наблюдениям, параллельно с ценами в столице. «Некоторые мои земляки считают, что рост цен это самодеятельность местных предпринимателей. Ничего подобного! Если и есть какой-то процент их вины, то он минимален в настоящее время, однако эта картина наверняка изменится в канун мархаш (вайнахское название праздника окончания поста). Тогда цены на продукты взлетят кратно, это бывает каждый год и сомневаюсь, что нынешний станет исключением», - считает сельчанин.

Постепенное повышение цен на продукты наблюдают и жители горных сел Веденского района. Жительница небольшого селения Хаттуни Яхита держит коров и баранов, но сейчас, когда коровы не доятся, все молочные продукты приходится покупать в магазинах.

«В дни окота молоко стоило 100 рублей литр, через неделю то же молоко стоило 110, а еще через день 120 рублей. Сейчас у нас в результате окота и на свет появились восемь ягнят, все ярочки, девочки. Им нужно молоко и сын поехал в Шали, в оптовом магазине купил коробку молока, десять пакетов по 83 рубля», - рассказала Яхита.

Она обратила особое внимание на подорожание хлеба, поскольку этот продукт приходится покупать ежедневно: его стоимость росла постепенно от 25 рублей в ноябре-декабре прошлого года до 35 рублей сегодня. «Ведь это тот продукт, который мы покупаем каждый день по две-три буханки в одни руки, семьи ведь большие. Разница в 30-40 рублей ежедневно сказывается на семейном бюджете», - считает женщина.

Рост цен подстегнуло повышение НДС

Повышение цен на овощи Яхита заметила только на днях. «Буквально до последнего дня цены на овощи были такими же, как и в начале января. Не знаю, как в Грозном, в Аргуне - я говорю о том, что видела в большом супермаркете в селе Махкеты, где я обычно отовариваюсь. Как мне объяснила продавщица магазина, до недавнего времени они торговали товаром, закупленным на оптовом рынке в Пятигорске еще в конце декабря, и продавали по декабрьским ценам. А сейчас новый закуп, новые цены у оптовиков, повысили цены и наши поставщики. Она также сказала, что повышение цен никак не связано со священным месяцем Рамадан», - отметила сельчанка.

С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) повысилась с 20% до 22%, напомнила чиновница, много лет проработавшая в экономическом отделе администрации Грозного. «Для тех, кто работает с конечным потребителем, например с кафе и магазинами, это дополнительные расходы, которые приведут к росту цен. Что сейчас и происходит с начала января», - пояснила она.

Основываясь на данные прошлых лет, она также прогнозирует значительный всплеск повышения цен на продукты питания в канун мархаш. «По предварительным подсчетам, расходы будут составлять 40-50 тысяч рублей - плюс значительная сумма, которая будет потрачена на подарки детям и взрослым, которыми, по обычаю, будут одаривать гостей. Эта сумма почти равна тем расходам, которые уйдут на «праздничный стол», - сказала чиновница.