Новая группа бойцов вылетела из аэропорта Грозного в зону СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из аэропорта Грозного в зону военной операции на Украине отправилась новая группа бойцов, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, рапортовал Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине, последний раз об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщал 6 февраля. Из Чечни для участия в военной операции на Украине направлено 67 440 бойцов, из них 23 774 добровольца. В зоне боевых действий находятся 14 тысяч бойцов, отчитался 12 января глава правительства республики Магомед Даудов.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что среди добровольцев много жителей других регионов России.

Об отправке очередной группы военных из аэропорта Грозного в зону боев на Украине Рамзан Кадыров сообщил сегодня, опубликовав снятое на аэродроме видео.

Перед отправкой кандидаты на службу в спецназе "Ахмат" Минобороны России прошли интенсивную боевую и тактическую подготовку на базе Российского университета спецназа "у лучших инструкторов мира", проинформировал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Российский университет спецназа - организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Запись, на которой глава правительства Чечни напутствует бойцов на аэродроме, была снята в дневное время суток. Над построением военных, помимо флагов "Ахмата" и российского триколора, виден флаг СССР.

"Кавказский узел" также писал, что в конце января Кадыров выступил против переговоров с Украиной, заявив, что считает правильным продолжать специальную военную операцию "до конца". 5 февраля он отчитался, что 20 уроженцев Чечни возвращены из украинского плена, а журналисты обнаружили среди освобожденных "ахматовцев" осужденного за сексуальное насилие над детьми и бывшего чиновника.