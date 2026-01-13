Даудов рапортовал об отправке из Чечни на СВО более 67 тысяч бойцов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из Чечни в зону военной операции отправлены 67440 бойцов, отчитался глава правительства республики Магомед Даудов.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине. Из Чечни для участия в военной операции на Украине направлен 61 221 боец, из них 22 321 - добровольцы, при этом в зоне боевых действий находятся 13 тысяч бойцов, отчитался в августе 2025 года Рамзан Кадыров.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что среди добровольцев много жителей других регионов России.

12 января на совещании с участием представителей всех органов власти выступил с докладом председатель правительства Чечни, начальник регионального оперативного штаба по проведению СВО Магомед Даудов, сообщил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.

"М. Даудов рассказал об участии республики в СВО. На сегодня в зону спецоперации из ЧР направлено 76440 бойцов, в том числе 23774 добровольца. На самых важных участках задействовано около 14 тысяч наших воинов", - говорится в текстовом сообщении.

Публикация проиллюстрирована видеороликом с совещания, на котором Магомед Даудов озвучивает иное число, чем в текстовой версии Кадырова.

"На сегодняшний день из Чеченской Республики в зону проведения СВО направлено 67 тысяч 440 наших бойцов. В настоящее время на самых важных направлениях СВО успешно выполняют боевые задачи около 14 тысяч наших бойцов из Минобороны, Росгвардии, спецназа "Ахмат" и сводного отряда МВД по Чеченской Республике", - говорит в видеосюжете на русском языке Магомед Даудов.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Напомним, жителей Чечни принудительно отправляют на Украину в качестве наказания за употребление алкоголя, наркотиков и мелкие правонарушения. Эту информацию в октябре 2025 года в очередной раз подтвердили правозащитники. Ее также ранее озвучил предприниматель Асланбек Ахметханов, указав, что отправка на фронт правонарушителей - "это наказание такое".

Молодых людей в Чечне принуждают заключать контракты с Минобороны, сообщил в июле "Кавказскому узлу" также администратор телеграм-канала 1 , публикующего свидетельства нарушений прав человека в республике. "Иногда это подается как "профилактическое задержание". Молодого человека задерживают за что-то незначительное: подозрение в наркотиках, неподчинение, подписка "не на те паблики". В отделении начинают "работать" - обещают закрыть дело, если подпишет контракт. В ход идут угрозы семье, разговоры с родителями, давление через старейшин", - рассказал он.

14 января 2025 года добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных.