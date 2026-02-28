Табличка на доме Политковской уничтожена спустя менее суток после восстановления

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные уничтожили временную табличку, установленную сегодня ночью на перилах дома, где жила и была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская.

Как писал "Кавказский узел", 18 января в первый раз была разбита мемориальная доска, провисевшая почти 20 лет на стене дома на Лесной улице в Москве, где жила и была застрелена обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. Большинство временных табличек, установленных активистами после этого, провисели менее суток. К 26 февраля были уничтожены 24 таблички, в том числе 23 временные. К утру 28 февраля была установлена 25-я временная табличка.

На большинстве табличек, которые восстановили активисты, повторяется оригинальный текст с разбитой мемориальной доски: "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская". На части табличек говорилось о причастности неонацистов к уничтожению памятных знаков. О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на 1000 рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".

Временную табличку в память об Анне Политковской снова уничтожили. Памятную табличку на убитой журналистки Анне Политковской на Лесной улице в Москве опять повредили вандалы, но на этот раз им удалось содрать только текст, а сама основа продолжает висеть на перилах возле подъезда, сообщила сегодня SotaVision*.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой видно, что на перилах подъезда осталась закрепленная металлическая основа.

В январе одна из жительниц дома призналась, что уничтожила временную табличку. "Да, я ломаю! А кто вам разрешал вешать? Она не жила здесь, у нее была конспиративная квартира! Это мой дом! Я разрешения не давала!" - сказала она. При этом женщина отметила, что оригинальную мемориальную табличку разбила не она, но табличка ей "мешала всегда".

Атаки на память Политковской обозначили рамки гражданских высказываний Любое гражданское высказывание, будь то табличка в память об Анне Политковской или знак "Последнего адреса" жертвы сталинских репрессий, вызывает в России активную агрессию у сторонников власти. Безнаказанность поощряет инициативные акты вандализма, совершаемые и без прямого указания сверху.

Напомним, Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушениях прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова.

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.