×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:00, 22 января 2026

Третья мемориальная табличка уничтожена на доме Политковской

Мемориальная табличка уничтожена на доме Политковской. 22 января 2026 г. Фото: https://t.me/ostorozhno_novosti/45264

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты повторно заменили разбитую мемориальную доску на доме Анны Политковской в Москве, но временная табличка вновь уничтожена. Оштрафованный за разбитую мемориальную доску москвич назвал ее повреждение случайностью, а жительница дома Политковской заявила о намеренной уничтожении временных табличек.

Как писал "Кавказский узел", 18 января на Лесной улице в Москве, на доме, где жила и где была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, вандалы разбили мемориальную доску с ее именем. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой памятной доски заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на тысячу рублей.

 На доме в Москве по улице Лесной 8/12, где жила и была убита журналистика "Новой газеты" Анна Политковская, уже в третий раз уничтожили табличку в память о журналистке. У доски также убрали часть цветов, которые москвичи приносили ранее, сообщил сегодня Telegram-канал "Осторожно, новости".

Табличку  восстановили представители партии "Гражданская инициатива", в своем Telegram-канале партия заявила, что деньги на восстановление таблички собрали активисты.

"Мы пронесём эту память и будем делать всё, несмотря на то, что какие-то трусы ночью разбивающие таблички, будут пытаться этому противодействовать» - привело 19 января RusNews слова одного из активистов партии.

«В городе Москва, который всюду утыкан камерами, умными домофонами, почему-то в двух километрах от Кремля не может найти, кто это [разбил таблички] сделал. Мы не допустим того, чтобы кто-то очернял память Анны Политковской, чтобы кто-то пытался стереть её.» — высказался активист.

Оштрафованный за разбитую мемориальную доску назвал случайностью ее повреждение

Александр Филиппов, который был оштрафован за то, что разбил мемориальную доску, в суде не признал вину и сообщил, что она была повреждена случайно. 

В суде он не признал вину и заявил, что повреждение произошло случайно. «Поскольку у него религиозное воспитание и он родился в Москве, решил убрать мусор и выкинуть цветы, к табличке не прикасался, намеренно ее не срывал, она сама упала и разбилась", — цитирует РИА "Новости" материалы дела. Филиппов добавил, что не знал, куда в таких случаях нужно обращаться, поэтому просто прошел дальше.

Филиппов просил суд  при назначении наказания учесть, что у него на иждивении находится мать, которая в настоящее время является лежачим больным, а также отчим, который плохо передвигается после инсульта и заявлял о готовности возместить ущерб, - передает "Горизонтальная Россия 7х7"( внесена в реестр иноагентов).

"Интересно, а если табличку Андропова на Лубянке нечаянно уронить , когда увядшие цветы убирать, тоже будет штраф 1000 рублей , или у нас законы по-разному применяются?" - поинтересовался в комментариях к публикации Fox.

Одна из жительниц подъезда заявила ранее, что временную табличку уничтожила она. "Да, я ломаю! А кто вам разрешал вешать? Она не жила здесь, у нее была конспиративная квартира! Это мой дом! Я разрешения не давала!» — заявила она на видео, которое публикует RusNews.

Женщина заявила, что оригинальную мемориальную табличку разбила не она, но табличка ей «мешала всегда».

Читатель "Кавказского узла" c ником taylor счел недостаточным штраф в тысячу рублей за разбитую мемориальную доску. "Это просто какое-то издевательство. Когда и где было, чтобы за совершение акта вандализма, виновный отделался штрафом в тысячу рублей?  Раз на то пошло, то сумма штрафа должна, была быть раз в 100 больше, а еще вандала следовало бы заставить восстановить разбитую мемориальную доску за свой счет", - указал он.

Напомним, Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской. 

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:58, 22 января 2026
Новая группа бойцов вылетела из аэропорта Грозного в зону СВО
03:21, 22 января 2026
1
 Многомиллионные хищения при строительстве электроподстанции выявлены в Ингушетии
23:43, 21 января 2026
Стало известно о погибших в Адыгее и в Краснодарском крае после атак БПЛА
20:06, 21 января 2026
Виталий Журавлев осужден по третьему уголовному делу о дискредитации армии
17:24, 21 января 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
12:10, 21 января 2026
3
 Жалобы на шлагбаум перед автовокзалом в Нальчике заинтересовали прокуратуру
Все события дня
Новости
Группа бойцов в аэропорту Грозного. 22 января 2026 г. Фото: https://chechnyatoday.com/news/393098
14:58, 22 января 2026
Новая группа бойцов вылетела из аэропорта Грозного в зону СВО
Анна Смирнова с детьми в аэропорту. Скриншот фото из ee Telegram-чата от 19.01.26, https://t.me/c/1731485818/3617
14:00, 22 января 2026
Бывший муж Смирновой потребовал у суда оставить детей с ним
Люди в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:25, 22 января 2026
Четыре аэропорта на юге России закрыты для самолетов
Адам Кадыров. Скриншот фото из telegram-канала "Дош Кавказа", https://t.me/new_dosh/7345.
21:43, 21 января 2026
Власти Чечни хранят молчание о ДТП с Адамом Кадыровым
Батухан Точиев (слева) и Рамазан Падиев. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
19:04, 21 января 2026
Уроженцы Ингушетии приговорены к длительным срокам по делу о теракте в Москве
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Паспорт Грузии. Фото: Новости Грузия https://www.newsgeorgia.ge/
22 января 2026, 09:19
Еврокомиссия анонсировала приостановку безвиза для владельцев диппаспортов Грузии

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Фото создано "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
22 января 2026, 04:24
Сотрудники аэропорта в Махачкале рассказали суду о поведении погромщиков

Задержание участников "Лимоновских чтений". 17 января 2026 г. Фото: https://t.me/rightsofnation/2453
21 января 2026, 19:44
Участникам "Лимоновских чтений" в Краснодаре понадобилась медпомощь после жесткого задержания

Алан Гаглоев. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=EOnj3T_7KCs
21 января 2026, 18:14
Алан Гаглоев отправил правительство в отставку

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше