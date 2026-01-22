Третья мемориальная табличка уничтожена на доме Политковской

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты повторно заменили разбитую мемориальную доску на доме Анны Политковской в Москве, но временная табличка вновь уничтожена. Оштрафованный за разбитую мемориальную доску москвич назвал ее повреждение случайностью, а жительница дома Политковской заявила о намеренной уничтожении временных табличек.

Как писал "Кавказский узел", 18 января на Лесной улице в Москве, на доме, где жила и где была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, вандалы разбили мемориальную доску с ее именем. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой памятной доски заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на тысячу рублей.

На доме в Москве по улице Лесной 8/12, где жила и была убита журналистика "Новой газеты" Анна Политковская, уже в третий раз уничтожили табличку в память о журналистке. У доски также убрали часть цветов, которые москвичи приносили ранее, сообщил сегодня Telegram-канал "Осторожно, новости".

Табличку восстановили представители партии "Гражданская инициатива", в своем Telegram-канале партия заявила, что деньги на восстановление таблички собрали активисты.

"Мы пронесём эту память и будем делать всё, несмотря на то, что какие-то трусы ночью разбивающие таблички, будут пытаться этому противодействовать» - привело 19 января RusNews слова одного из активистов партии.

«В городе Москва, который всюду утыкан камерами, умными домофонами, почему-то в двух километрах от Кремля не может найти, кто это [разбил таблички] сделал. Мы не допустим того, чтобы кто-то очернял память Анны Политковской, чтобы кто-то пытался стереть её.» — высказался активист.

Оштрафованный за разбитую мемориальную доску назвал случайностью ее повреждение

Александр Филиппов, который был оштрафован за то, что разбил мемориальную доску, в суде не признал вину и сообщил, что она была повреждена случайно.

В суде он не признал вину и заявил, что повреждение произошло случайно. «Поскольку у него религиозное воспитание и он родился в Москве, решил убрать мусор и выкинуть цветы, к табличке не прикасался, намеренно ее не срывал, она сама упала и разбилась", — цитирует РИА "Новости" материалы дела. Филиппов добавил, что не знал, куда в таких случаях нужно обращаться, поэтому просто прошел дальше.

Филиппов просил суд при назначении наказания учесть, что у него на иждивении находится мать, которая в настоящее время является лежачим больным, а также отчим, который плохо передвигается после инсульта и заявлял о готовности возместить ущерб, - передает "Горизонтальная Россия 7х7"( внесена в реестр иноагентов).

"Интересно, а если табличку Андропова на Лубянке нечаянно уронить , когда увядшие цветы убирать, тоже будет штраф 1000 рублей , или у нас законы по-разному применяются?" - поинтересовался в комментариях к публикации Fox.

Одна из жительниц подъезда заявила ранее, что временную табличку уничтожила она. "Да, я ломаю! А кто вам разрешал вешать? Она не жила здесь, у нее была конспиративная квартира! Это мой дом! Я разрешения не давала!» — заявила она на видео, которое публикует RusNews.

Женщина заявила, что оригинальную мемориальную табличку разбила не она, но табличка ей «мешала всегда».

Читатель "Кавказского узла" c ником taylor счел недостаточным штраф в тысячу рублей за разбитую мемориальную доску. "Это просто какое-то издевательство. Когда и где было, чтобы за совершение акта вандализма, виновный отделался штрафом в тысячу рублей? Раз на то пошло, то сумма штрафа должна, была быть раз в 100 больше, а еще вандала следовало бы заставить восстановить разбитую мемориальную доску за свой счет", - указал он.

Напомним, Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова 1 .

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

