Подполковник внутренней службы из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подполковник внутренней службы Джабраил Джабраилов-сотрудник УФСИН России убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1844 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 8 марта власти и силовики сообщили, что в зоне СВО убиты не менее 1843 бойцов из Дагестана.

О гибели Джабраила Джабраилова в военной операции на Украине сообщила пресс-служба УФСИН России по Дагестану на своей странице во "ВКонтакте".

Сотрудники посетили семью и место захоронения подполковника внутренней службы Джабраила Джабраилова. "Сначала делегация прокуратуры направилась в Махачкалу, где проживает мать погибшего офицера. Затем делегация отправилась в село Хуна Лакского района, где находится могила героя", - говорится в сообщении ведомства.

Подробности биографии и гибели военного в сообщении ведомство не привело.

В предыдущий раз о смерти бойца из Лакского района стало известно в ноябре 2025 года. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убит Джамалутин Алиев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.