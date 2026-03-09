Подполковник внутренней службы из Дагестана убит в зоне СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Подполковник внутренней службы Джабраил Джабраилов-сотрудник УФСИН России убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1844 военных из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 8 марта власти и силовики сообщили, что в зоне СВО убиты не менее 1843 бойцов из Дагестана.
О гибели Джабраила Джабраилова в военной операции на Украине сообщила пресс-службана своей странице во "ВКонтакте".
Сотрудники посетили семью и место захоронения подполковника внутренней службы Джабраила Джабраилова. "Сначала делегация прокуратуры направилась в Махачкалу, где проживает мать погибшего офицера. Затем делегация отправилась в село Хуна Лакского района, где находится могила героя", - говорится в сообщении ведомства.
Подробности биографии и гибели военного в сообщении ведомство не привело.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1844 бойцов из Дагестана.
В предыдущий раз о смерти бойца из Лакского района стало известно в ноябре 2025 года. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убит Джамалутин Алиев.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.