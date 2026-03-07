Около 200 застрявших дальнобойщиков пропущены через границу Ирана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проезд большегрузов, в том числе из Дагестана, через ирано-азербайджанскую границу возобновлен в штатном режиме, сообщили в "Объединении автомобильных перевозчиков". Вынужденный простой фуры на границе дает перевозчику возможность не нести ответственность за порчу груза, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", дагестанские дальнобойщики пожаловались, что водители большегрузов застряли на границе в Иране и не могут выехать, а деньги и топливо заканчиваются. Вечером 6 марта стало известно, что движение через пограничный пункт пропуска "Астара" на ирано-азербайджанской границе возобновлено.

По данным Минтранса Дагестана, к вечеру 6 марта на границе скопилось несколько сотен большегрузов, значительная часть которых принадлежит дагестанским перевозчикам. Руководитель дагестанской общественной организации "Объединение автомобильных перевозчиков" Макамагомед Хажабагандов сообщил днем 6 марта "Кавказскому узлу", что на азербайджанской стороне границы стоит около 150 большегрузов, в том числе примерно 50 - из Дагестана. "Половина из них с грузом, остальные пустые, ехавшие за товаром. Со стороны Ирана стоит около 800 груженых машин, плюс еще около 200 порожних", - рассказал он.

Около 200 большегрузов пересекли границу Ирана

Проезд через границу Ирана и Азербайджана открылся вечером 6 марта вечером, и начался пропуск большегрузных автомобилей, подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Макамагомед Хажабагандов.

Пропуск автомобилей идет в штатном режиме

«Таможенное оформление и пропуск автомобилей идет в штатном режиме. По состоянию на утро 7 марта, по поступившим к нам данным, ирано-азербайджанскую границу пересекли около 200 машин – это как российские, так и азербайджанские фуры», - рассказал он.

Касаясь вопроса о компенсации возможных убытков от порчи скоропортящихся товаров, находящихся в автомобилях, он добавил, что это является форс-мажорными обстоятельствами, связанными с военными действиями в Иране. В данной ситуации каждый водитель будет отдельно разбираться со своим грузоотправителем, пояснил глава общественной организации.

6 марта Макамагомед Хажабагандов отметил, что из Ирана в Россию на большегрузах везут в основном фрукты и овощи. Из-за длительного простоя продукты могут испортиться, и возникнут значительные убытки, связанные с форсмажорными обстоятельствами, указал он.

Юрист объяснил, как действовать перевозчику при порче продуктов из-за простоя на границе

Согласно Гражданскому кодексу РФ, ответственность перед владельцем груза - обычно это коммерческая компания - лежит на перевозчике, рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» юрист Али Алиев.

Перевозчик освобождается от ответственности, согласно статье 796 ГК РФ, если докажет, что утрата или повреждение груза произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, отметил юрист.

"Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело", - говорится в части 1 статьи 796 ("Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа") ГК РФ.

Перевозчик должен предъявить официальные документы о закрытии границы

"Временное закрытие границы по решению государственных органов подпадает под подобные обстоятельства, так как перевозчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни повлиять на него. В этом случае для доказательства перевозчик должен предъявить официальные документы от пограничных или таможенных органов о закрытии границы, сделать фото- и видеофиксацию скопившихся фур с указанием дат на календаре или часах. Можно предоставить новостные сообщения о закрытии границы", - сказал Али Алиев.

Он добавил, что важно зафиксировать, как работало холодильное оборудование автомобиля в период простоя. Это поможет в случае, когда при перевозке скоропортящихся грузов нужно предъявить доказательства, что все меры для сохранности груза были приняты. Кроме того, необходимо срочно уведомить владельца груза о сложившейся ситуации, и выработать с ним совместно решение проблемы.

Сроки исковой давности составляют один год

«Если владелец груза предъявит претензию перевозчику, тот может ответить отказом, приложив все собранные доказательства форс-мажора. Предельные сроки исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, составляют один год», - сказал юрист.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Из-за боевых действий приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

К утру 2 марта из Ирана в Азербайджан было эвакуировано более 600 человек, в том числе 125 граждан России. За 3 марта из Ирана в Азербайджан эвакуировано более 400 человек, в их числе две группы граждан России. Одна из групп российских граждан вылетела из ленкоранского аэропорта в Москву на самолете МЧС.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказкий узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".