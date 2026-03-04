Более 130 граждан России эвакуированы за сутки из Ирана в Азербайджан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За сутки через ППП "Астара" из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 400 человек, в их числе две группы граждан России. Одна из групп российских граждан вылетела из Ленкоранского аэропорта в Москву на самолете МЧС.

Как писал "Кавказский узел", по данным в ночь 2 марта из Ирана в Азербайджан были эвакуированы более 600 человек, в том числе 125 граждан России.

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и иностранных граждан из Ирана через ППП "Астара", пишет 3 марта Report.az.

За период с 13.00 до 22.00 по местному времени через пункт пограничного пропуска прошли 403 человека. Из них граждан Азербайджана - 48 человек, граждан России - 132 человека. В числе эвакуированных также граждане Китая, Таджикистана, Омана, Пакистана, Ирана, Кыргызстана, Швейцарии, Мексики, ЮАР, Грузии, Филиппин, Италии, Нигерии, Японии, Белоруссии и Казахстана.

Группа российских граждан - 117 человек, которые пересекли границу вчера вечером, на автобусах были доставлены в Ленкоранский международный аэропорт, чтобы оттуда вылететь специальным рейсом на родину.

МЧС России сообщила сегодня ночью, что самолет со 117 россиянами, эвакуированными из Ирана, вылетел из Азербайджана в Москву, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на ведомство.

В числе эвакуированных 54 ребенка. На борту самолета находятся врачи отряда "Центроспас" и психологи МЧС. Сообщений о прилете самолета, по данным на 05.00, нет.

Ранее на фоне обострения отношений между Ираном и США Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения ударов по соседней стране, а президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости. Аналитики сочли позицию Азербайджана по отношению к конфликту в Иране прагматичной.