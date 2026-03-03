×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:38, 3 марта 2026

Число эвакуированных из Ирана в Азербайджан граждан превысило 600

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 600 человек перешли границу Ирана и Азербайджана через ППП "Астара", в их числе 125 граждан России, а также сербские дипломаты.

Как писал "Кавказский узел", по данным на ночь с 1 на 2 марта через границу Ирана и Азербайджана перешли 35 граждан России, также эвакуированы 82 гражданина Азербайджана и 110 представителей других государств.

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 600 человек, пишет 2 марта Oxu.az.

По данным на вечер 2 марта через азербайджанскую границу прошли 553 человека. Это 152 гражданина Азербайджана, 127 граждан Китая, 114 - России, 65 - Пакистана, 42 - Таджикистана, 18 - Саудовской Аравии, 6 - Объединенных Арабских Эмиратов, 4 - Иордании, 3 - Катара, 3 - Бангладеш, 2 - Филиппин, 2 - Непала, 2 - Казахстана, 2 - Франции, а также по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.

Ближе к полуночи, по данным издания, через пограничный пункт "Астара" из Ирана эвакуированы еще 50 человек, семеро из них являются гражданами Азербайджана, 10 - Таджикистана, 11 - России, 17 - Китая, пятеро - Сербии. Среди эвакуированных - пятеро несовершеннолетних.

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы пять дипломатов посольства Сербии, в том числе сам посол Дамир Ковачевич. Он поблагодарил власти Азербайджана и заявил, что их встретили "очень радушно", пишет Report.az.

Ранее на фоне обострения отношений между Ираном и США Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения удара по соседней стране, а президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости. Аналитики сочли позицию Азербайджана по отношению к конфликту в Иране прагматичной.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Флаги Ирана и Азербайджана, и момент атаки Ирана на Израиль. Коллаж "Кавказского Узла". Фото: телеграм-канал "Подъем"
19:35, 2 марта 2026
Аналитики сочли прагматичной позицию Баку по отношению к конфликту в Иране
Тофиг Ягублу. Фото: https://www.meydan.tv/
15:07, 2 марта 2026
Родные сообщили об ухудшении состояния голодающего азербайджанского политика 
Нурлан Гахраманлы. Фото https://www.yeniavaz.com/az/news/222220/evden-aparanda-da-prokurorluqda-olanda-da-doyduler-nurlan-libre
09:56, 2 марта 2026
Журналист Гахраманлы пожаловался прокурору на давление силовиков
35 россиян эвакуированы из Ирана. Скриншот фото APA https://ru.apa.az/proisshestvie/35-grazdan-rf-peresli-iz-irana-v-azerbaidzan-cerez-astarinskii-pogranicnyi-punkt-638321
00:47, 2 марта 2026
35 россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Эвакуация иностранцев через КПП в Азербайджане. Скриншот фото Report от 01.03.26, https://report.az/ru/v-regione/diplomaty-saudovskoj-aravii-i-pyat-grazhdan-tadzhikistana-evakuirovany-cherez-azerbajdzhan#gallery_56b421f3ac4f1fa68cffd5fff9f60972-9
17:52, 1 марта 2026
Посольство России составило списки на выезд из Ирана через Азербайджан
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Последние записи в блогах
Фото
08:51, 1 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Противоположные позиции азербайджанцев по Ирану
Фото
16:33, 28 февраля 2026
Нагорные повороты. Карабах
7
Трилогия видеохроники Арцаха
Фото
10:33, 23 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Простые причины нищенского роста ВВП
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Юлия Мельниченко во время пикета 2 марта 2026 года. Фото: SOTAvision (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов).
02 марта 2026, 22:53
Силовики попытались отправить Мельниченко в психбольницу после пикета в Москве

Умар Джабраилов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02 марта 2026, 19:20
Смерть Джабраилова произошла на фоне неудач в бизнесе 

Стоп-кадр видеообращения жителей Апшеронска. 2 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/UtrennijYug/43868
02 марта 2026, 18:04
Жители Апшеронска пожаловались на резкий рост тарифов на тепло

Последствия атаки дронов в Новороссийске. 2 марта 2026 г. Фото: https://t.me/nvrskadm/48200
02 марта 2026, 10:56
Режим ЧС введен на Кубани после воздушной атаки

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше