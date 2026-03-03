Число эвакуированных из Ирана в Азербайджан граждан превысило 600
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Более 600 человек перешли границу Ирана и Азербайджана через ППП "Астара", в их числе 125 граждан России, а также сербские дипломаты.
Как писал "Кавказский узел", по данным на ночь с 1 на 2 марта через границу Ирана и Азербайджана перешли 35 граждан России, также эвакуированы 82 гражданина Азербайджана и 110 представителей других государств.
Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 600 человек, пишет 2 марта Oxu.az.
По данным на вечер 2 марта через азербайджанскую границу прошли 553 человека. Это 152 гражданина Азербайджана, 127 граждан Китая, 114 - России, 65 - Пакистана, 42 - Таджикистана, 18 - Саудовской Аравии, 6 - Объединенных Арабских Эмиратов, 4 - Иордании, 3 - Катара, 3 - Бангладеш, 2 - Филиппин, 2 - Непала, 2 - Казахстана, 2 - Франции, а также по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.
Ближе к полуночи, по данным издания, через пограничный пункт "Астара" из Ирана эвакуированы еще 50 человек, семеро из них являются гражданами Азербайджана, 10 - Таджикистана, 11 - России, 17 - Китая, пятеро - Сербии. Среди эвакуированных - пятеро несовершеннолетних.
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы пять дипломатов посольства Сербии, в том числе сам посол Дамир Ковачевич. Он поблагодарил власти Азербайджана и заявил, что их встретили "очень радушно", пишет Report.az.
Ранее на фоне обострения отношений между Ираном и США Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения удара по соседней стране, а президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости. Аналитики сочли позицию Азербайджана по отношению к конфликту в Иране прагматичной.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.