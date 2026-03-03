Число эвакуированных из Ирана в Азербайджан граждан превысило 600

Более 600 человек перешли границу Ирана и Азербайджана через ППП "Астара", в их числе 125 граждан России, а также сербские дипломаты.

Как писал "Кавказский узел", по данным на ночь с 1 на 2 марта через границу Ирана и Азербайджана перешли 35 граждан России, также эвакуированы 82 гражданина Азербайджана и 110 представителей других государств.

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 600 человек, пишет 2 марта Oxu.az.

По данным на вечер 2 марта через азербайджанскую границу прошли 553 человека. Это 152 гражданина Азербайджана, 127 граждан Китая, 114 - России, 65 - Пакистана, 42 - Таджикистана, 18 - Саудовской Аравии, 6 - Объединенных Арабских Эмиратов, 4 - Иордании, 3 - Катара, 3 - Бангладеш, 2 - Филиппин, 2 - Непала, 2 - Казахстана, 2 - Франции, а также по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.

Ближе к полуночи, по данным издания, через пограничный пункт "Астара" из Ирана эвакуированы еще 50 человек, семеро из них являются гражданами Азербайджана, 10 - Таджикистана, 11 - России, 17 - Китая, пятеро - Сербии. Среди эвакуированных - пятеро несовершеннолетних.

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы пять дипломатов посольства Сербии, в том числе сам посол Дамир Ковачевич. Он поблагодарил власти Азербайджана и заявил, что их встретили "очень радушно", пишет Report.az.

Ранее на фоне обострения отношений между Ираном и США Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения удара по соседней стране, а президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости. Аналитики сочли позицию Азербайджана по отношению к конфликту в Иране прагматичной.