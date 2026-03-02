×

09:56, 2 марта 2026

Журналист Гахраманлы пожаловался прокурору на давление силовиков

Нурлан Гахраманлы. Фото https://www.yeniavaz.com/az/news/222220/evden-aparanda-da-prokurorluqda-olanda-da-doyduler-nurlan-libre

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный по делу Meydan TV Нурлан Гахраманлы заявил генпрокурору Азербайджана, что столкнулся с угрозами силовиков и был отправлен в карцер после отказа прекратить голодовку. Из-за голодовки журналиста подвергся давлению и его сосед по камере.

Как писал "Кавказский узел", 16 января арестованный по делу Meydan TV журналист Нурлан Гахраманлы объявил бессрочную голодовку в знак протеста против насилия со стороны конвоиров. 20 февраля на заседании суда в Баку он сообщил, что уже 36-е сутки проводит голодовку, но не получает медицинской помощи.

Нурлан Гахраманлы - журналист-фрилансер, сотрудничающий с разными независимыми изданиями и известный под псевдонимом Нурлан Либре. Он был задержан 20 февраля 2025 года. Состояние Нурлана значительно ухудшилось, рассказала его супруга, которая 19 февраля виделась с ним в СИЗО. "Он сильно истощен. С каждым разом он существенно теряет в весе, буквально тает. Нурлан едва передвигался. Он жаловался на боли во всем теле. Он пьет только воду. Ему никакой медпомощи не оказывают", - рассказала она "Кавказскому узлу".

Нурлан Гахраманлы обратился к генпрокурору Азербайджана с письмом, в котором рассказал о тяжелых условиях содержания в изоляторе и о давлении, которое на него оказывалось. Он утверждает, что за отказ прекратить голодовку его поместили в карцер, сообщает сегодня JAMnews.

Меня не отвезли в медицинский центр, хотя я просил об этом

"Меня не отвезли в медицинский центр, хотя я просил об этом. В камере нет санитарных условий. Меня лишили права на телефон и свидания", - цитирует издание письмо журналиста.

Гахраманлы отметил в обращении к прокурору, что утром 23 февраля его, проводящего голодовку около 40 суток, "заставили стоять час" и угрожали, требуя прекратить голодовку, сообщило 1 марта на своем сайте Meydan TV.

Хотя камера рассчитана на 8 человек, там находятся 12 человек

По его словам, после того, как угрозы не возымели эффекта, его поместили в карцер. Позднее подвергся давлению и его сосед по камере. "Видя, что я не сдаюсь, [силовик] поместил моего соседа по камере, Фуада, в камеру 513, где условия ещё хуже. Хотя камера рассчитана на 8 человек, там находятся 12 человек", - указал журналист.

Он отметил, что написал заявление о прекращении голодовки, не выдержав суровых условий содержания его друга, но фактически голодовку не прекратил.

Журналист заявил, что считает незаконными действия силовиков, и попросил Генпрокуратуру дать им правовую оценку. "Прошу вас дать правовую оценку незаконным действиям, совершенных против меня", - приводятся в публикации его слова.

Логотип Meydan TV. Скриншот от 06.12.24 из YouTube-канала Meydan TV, https://www.youtube.com/post/Ugkxu-nGzh1UQS3CAcwtbhniF-4elEo9ImOr Задержания в Meydan TV стали новым витком репрессий против журналистов

Напомним, дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям . 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Арестованные по делу Meydan TV подверглись преследованию по указанию руководства Азербайджана за журналистскую деятельность, указал один из обвиняемых Шамшад Ага. "У вас нет ни полномочий, ни смелости принимать произвольные решения в любом процессе, контролируемом [президентом страны] Ильхамом Алиевым. В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья - Ильхам Алиев", - заявил он суду.

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж
12:39 19.02.2026
Серийные аресты журналистов в Азербайджане
В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

