Главная   /   Лента новостей
03:02, 1 марта 2026

Очередная группа граждан эвакуирована из Ирана в Азербайджан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Всего из Ирана в Азербайджан эвакуированы 12 граждан Азербайджана и один гражданин Италии. Они рассказали, что с иранской стороны границы желающих эвакуироваться немного.

Как писал "Кавказский узел", из-за военных действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через эту страну между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам страны воздержаться от посещения Ирана и Израиля. Вечером 28 февраля первая группа граждан Азербайджана была эвакуирована из Ирана.

По словам граждан, уже пересекших границу с Ираном, в настоящее время число желающих эвакуироваться с иранской стороны остается незначительным, Эвакуированный из Ирана гражданин Азербайджана Рафаэль Алиев рассказал, что на иранской стороне немного азербайджанцев, которые ожидают возвращения на родину, пишет 28 февраля Oxu.az.

Тем временем эвакуация продолжается, вслед за первой группой из семи человек границу перешла через ППП "Астара" перешла еще одна группа граждан. Всего до 00.00 мск сегодняшнего дня осуществлена эвакуация 12 азербайджанских граждан, в том числе троих несовершеннолетних. Также в Азербайджан через погранично-пропускной пункт прибыл гражданин Италии.

Автор: "Кавказский узел"

