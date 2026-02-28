Две группы азербайджанских семей вернулись в Кельбаджар и Ходжавенд
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В города Кельбаджар и Ходжавенд вернулись 68 азербайджанских семей, которые уехали оттуда во время карабахского конфликта.
Как писал "Кавказский узел", в конце ноября прошлого года в Кельбаджар вернулись 27 семей. Общее число возвращенных в город семей достигло 108.
27 февраля группа вынужденных переселенцев вернулась в город Кельбаджар, пишет Oxu.az.
На данном этапе в город вернулись 27 семей (118 человек), всем им предоставлены квартиры в новых домах.
Также 27 февраля группа вынужденных переселенцев вернулась в город Ходжавенд. На этот раз речь идет о 41 семье (138 человек).
Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.
Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.