Главная   /   Лента новостей
05:50, 28 февраля 2026

Две группы азербайджанских семей вернулись в Кельбаджар и Ходжавенд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В города Кельбаджар и Ходжавенд вернулись 68 азербайджанских семей, которые уехали оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября прошлого года в Кельбаджар вернулись 27 семей. Общее число возвращенных в город семей достигло 108.

27 февраля группа вынужденных переселенцев вернулась в город Кельбаджар, пишет Oxu.az.

На данном этапе в город вернулись 27 семей (118 человек), всем им предоставлены квартиры в новых домах.

Также 27 февраля группа вынужденных переселенцев вернулась в город Ходжавенд. На этот раз речь идет о 41 семье (138 человек).

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

Автор: "Кавказский узел"

