Память жертв Ходжалинской трагедии почтили в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В день годовщины Ходжалинской трагедии 26 февраля жители Азербайджана почтили память жертв трагических событий. В городе Ходжалы открылся Мемориальный комплекс. Спустя 34 года родные погибших хранят память о них.

Как писал "Кавказский узел", ежегодно 26 февраля в Азербайджане вспоминают жертв ходжалинской трагедии. 23 февраля текущего года Генпрокуратура страны сообщила, что при раскопках в Ходжалы обнаружены останки не менее четырех человек, в том числе ребенка. Предположительно, это тела пленных времен первой карабахской войны, пояснили в ведомстве. В 2024 году жители Ходжалы впервые с 1992 года смогли помянуть погибших родственников на родной земле.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ, дислоцированного в Степанакерте (которые, как предполагается, участвовали в боевых действиях без приказа командования), взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. До перехода под контроль армянских войск Ходжалы более четырех месяцев находился в полном окружении. Его жители испытывали серьезные трудности с медицинским обслуживанием и поставками продовольствия. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, отмечается в справке "Ходжалинская трагедия", опубликованной на "Кавказском узле".

26 февраля в Азербайджане отмечается как День Ходжалинского геноцида. После возвращения Ходжалы под контроль Азербайджана в сентябре 2023 года, уже третий год, траурная церемония проводится и в этом городе.

К 34-й годовщине трагических событий 26 февраля в городе Ходжалы состоялась церемония открытия Мемориала Ходжалинского геноцида, в которой принял участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мемориал состоит из четырех частей - монолитных блоков, выполненных в форме символических рук, стремящихся защитить жителей Ходжалы от геноцида, сообщает государственное информационное агентства "Азертадж".

В мемориале представлены экспозиции о жизни в Ходжалы до трагедии, данные о жертвах и результаты международной кампании "Справедливость к Ходжалы!". Отдельная экспозиция посвящена 44-дневной войне 2020 года.

Один из жителей Ходжалы Фирудин Алиев, вернувшийся в город, поделился воспоминаниями о событиях 34-летней давности.

"За неделю до захвата Ходжалы я был ранен. Это было мое второе огнестрельное ранение. В ночь с 25 на 26 февраля началось наступление на Ходжалы. Защитники Ходжалы имели только легкое огнестрельное оружие и не могли противостоять наступающим хорошо вооруженным военным силам, имеющим в своем распоряжении бронетехнику и артиллерию. Крики детей и женщин от переживаемого ужаса до сих пор у меня в ушах. Жители в стремлении спастись стали бежать в сторону Агдама. Часть людей пошла в сторону села Кетик, другая часть - через горы к селу Абдал-Гюлаблы", - рассказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Семья моего брата тоже исчезла той ночью. О его жене и двух детях до сих пор нет известий.

По его словам, часть ходжалинцев попала в засаду и была расстреляна в упор, когда люди проходили мимо армянских сел. Раненые продолжали путь, падали и замерзали, далее отметил мужчина.

"Люди теряли родных, многие так и не нашлись. Семья моего брата тоже исчезла той ночью. О его жене и двух детях до сих пор нет известий. Я дошел до реки Гаргар раненым. Когда племянник на спине пытался меня, раненого, переправить через реку, мы оба упали и оказались в ледяной воде. Несколько дней в мороз мы прятались в лесу, питались листьями ежевики и снегом, и потом с трудом добрались до Агдама”, - продолжил Алиев.

Другая жительница Ходжалы Фитат Мамедова рассказывает, что за несколько дней до захвата города, во время ракетного обстрела погиб ее двухлетний ребенок.

"В ту ночь, когда начался интенсивный обстрел, мы сначала прятались в подвалах. Но когда в Ходжалы вошла военная техника, люди стали бежать в сторону Агдама", - рассказала Мамедова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что была беременна и ей было сложно переходить реку Гаргар вброд и дальше идти через лес и гору.

Я потеряла пятерых родных - сына, мужа, двух братьев и племянника. И эта рана никогда не заживет

У реки в ночной тьме она потеряла брата и мать, которым удалось перейти через реку.

"Мы, часть жителей, пошли вдоль железной дороги. Когда добрались до Аскерана, наткнулись на армян, которые светили фонарями, чтобы обнаружить нас, открывали стрельбу. Мы прятались и потом вновь продолжали идти. В какой-то момент я почувствовала тепло в теле. Это оказывается в меня попала пуля. Но, мы продолжали идти и наконец добрались до кладбища Гарагаджи в окрестностях Агдама. Там нас встретили наши бойцы, которые доставили нас в Агдам. На следующий день сюда добралась и моя мама. 2 марта на КамАЗе привезли более 80 тел погибших. Мы пошли в мечеть, и там среди погибших были мой муж, брат и племянник. Тело ещё одного моего брата привезли 19 марта. Так я потеряла пятерыхь родных - сына, мужа, двух братьев и племянника. И эта рана никогда не заживет. Единственное утешение, что мы смогли вернуться в родной Ходжалы. Каждый цветок и каждое дерево, которое мы сегодня сажаем на этой земле, где проливалась кровь наших шехидов, - это способ сохранить их память. Мы утешаемся тем, что смогли вернуть утраченные земл"и, - рассказала Мамедова.

В Госкомбеженцев корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что в Ходжалинский район с начала 2024 года по февраль 2026 года вернулось около 4 тысяч человек.

Чиновники призвали признать события в Ходжалы геноцидом

В канун печальной даты омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации и зарубежные государства дать оценку событиям в Ходжалы и официально признать массовые убийства геноцидом.

"Жестокое убийство мирного населения города Ходжалы из-за этнической принадлежности, совершенное вооруженными силами Армении при непосредственном участии 366-го мотострелкового полка СССР, стало составной частью проводимой в то время Арменией системной и целенаправленной политикой геноцида в отношении азербайджанцев", - говорится в заявлении омбудсмена, поступившем корреспонденту "Кавказского узла" из пресс-службы офиса уполномоченного по правам человека.

По ее словам, в ходе захвата города были "грубо нарушены нормы международного права в области прав человека, международного гуманитарного права, в том числе положения международных пактов "О гражданских и политических правах", "Об экономических, социальных и культурных правах", а также положения международных конвенций о ликвидации всех форм расовой дискриминации, против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, о правах ребенка, о предупреждении преступления геноцида и наказании за него" и другие международные правовые акты.

В ходе восстановительных и строительных работ в Ходжалы были обнаружены массовые захоронения, найдены, идентифицированы и преданы земле останки убитых под пытками людей, отметила Алиева. "Эти факты являются неопровержимыми и неоспоримыми доказательствами Ходжалинского геноцида и учиненных тяжких военных преступлений", - подчеркнула омбудсмен.

Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку В Баку прошли судебные процессы по уголовным делам в отношении представителей бывших карабахских властей, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана и азербайджанского народа. Бывшего госминистра Рубена Варданяна судят отдельно от 15 бывших руководителей Нагорного Карабаха.

Она указала, что ряд лиц, обвиняемых в убийствах в Ходжалы, "в настоящее время привлекаются к судебной ответственности в рамках национального законодательства Азербайджанской Республики с учетом норм международного права".

Заявление омбудсмена Азербайджана направлено генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет ООН по правам человека, главам ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и Европейский институты омбудсменов и другие структуры.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что, продвигая мирный процесс с Арменией, в Азербайджане "не должны забывать историю".

"Сегодня мы говорим о мирном процессе. Весь мир увидел, какие решительные шаги предприняла азербайджанская армия под руководством президента Ильхама Алиева в этом направлении, восстанавливая территориальную целостность, обеспечивая наши права и историческую справедливость. <...> В то же время мы не должны забывать свою историю. Происходящие сегодня процессы чрезвычайно важны. Как и всегда, сегодня азербайджанский народ с уважением чтит память наших шехидов", - цитирует Байрамова haqqin.az.

По традиции, 26 февраля с утра тысячи жителей Баку направляются к памятнику "Зов матери", воздвигнутому в память о жертвах трагических событий.

Поминальные мероприятия проводятся и в других городах и районах страны.