Азербайджанская активистка Рагимли заявила о несостоятельности доказательств обвинения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мехрибан Рагимли на судебном процессе настояла на полном оглашении обвинительного акта, чтобы поставить под сомнение собранные следствием доказательства.

Как писал "Кавказский узел", в феврале в Баку начался суд над Мехрибан Рагимли, обвиняемой в незаконном получении грантов. Она отвергла обвинения, сообщив, что на протяжении 17 лет получала от зарубежной неправительственной организации зарплату, оформленную по законам Азербайджана. Против Рагимли, которая находится под полицейским надзором, выдвинуты обвинения по статьям "легализация в крупном размере имущества, полученного преступным путем", "злоупотребление должностными полномочиями)" и "должностной подлог". Она привлечена к уголовной ответственности по так называемому делу против местных и иностранных НПО, расследуемому в следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В Азербайджане в 2025 году в финансовых преступлениях обвинены десять руководителей неправительственных организаций. Это связано с возобновлением уголовного производства по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. Летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО.

Вчера, 25 февраля, в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное следствие по делу Рагимли. «Началось оглашение обвинительного акта. Ровно час, гособвинитель просто монотонно, по порядку зачитывал все суммы моей зарплаты, перечисляемых в Международный банк Азербайджана с 2008 года, с которых я уплачивала налоги и выполняла другие обязательные платежи. Мой адвокат предложил не слушать чтение акта до конца и признать его озвученным, как это допускает закон», - рассказала Рагимли корреспонденту «Кавказского узла».

Однако, она не согласилась с предложением адвоката. «Я сказала: пусть присутствующие здесь, журналисты, дипломаты увидят и услышат какую низость творят от имени государства в стенах суда. Времени отведенного на оглашение обвинительного акта на вчерашнем заседании не хватило и выступление прокурора будет продолжено на следующем заседании», - сказала Рагимова.

Активистка заявила, что на следующем заседании после завершения оглашения обвинительного акта она выступит с показаниями и по существу опровергнет выдвинутые ей обвинения, покажет не состоятельность представленных против нее доказательств.

Она назвала выводы следствия нелепыми. «Как написано в обвинительном акте», я нанесла «инвестиционной среде в стране ущерб в массовом размере», - иронично заметила Рагимли.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что прокурор Сулейман Гасанов выступил с обвинительным заключением и оглашение документа будет продолжено на следующем заседании.

Согласно обвинительному акту, Рагимли, «злоупотребляя должностными полномочиями, проводила финансовые операции с целью скрыть истинное происхождение и принадлежность имущества, предположительно, полученного преступным путем», «переводила средства между счетами для их легализации». Кроме того, она «умышленной вносила ложные сведения в официальные документы». По данным следствия, на банковские счета Рагимли от иностранной организации, с которой она сотрудничала на основе договора об услугах, «незаконно было переведено частями в период с 2009 по 2024 год частями было переведено грантовых средств в общей сложности 398 тысяч долларов».

Юрист, знакомый с делом Рагимли, заявил о несостоятельности обвинений. «Мехрибан Рагимли являлась всего лишь сотрудницей фонда и получала зарплату. Ее обвиняют в легализации почти 400 тысяч долларов в течение 15 лет. Это примерно 26 тысяч долларов в год или 2 с небольшим тысяч в месяц. То есть эту сумма зарплаты, которую получают сотрудники представительств международных организаций в Азербайджане. Какие же это гранты? Поэтому обвинения в легализации незаконных доходов необоснованны. К сожалению, подобные произвольные обвинения выдвинуты порядка полутора активистам», - сказал собеседник, не пожелавший публиковать свое имя.

Отметим, что, по версии защиты, следствие представило средства, полученные Рагимли в качестве зарплаты, как "гранты". "Рагимли не участвовала в заключении грантовых соглашений, не получала и не распределяла гранты, не обладала полномочиями по приему либо переводу грантовых средств на банковские счета. Она выполняла исключительно функции консультанта, получая заработную плату по договору оказания услуг. Даже если бы Рагимли получала гранты, то все равно эти действия не создавали бы состава преступления. Ибо нарушение требований, связанных с грантами, влечет только административную ответственность", - ранее сказал адвокат Джавад Джавадов.