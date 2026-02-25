Политзаключенные призвали Еврокомиссию обратить внимание на проблемы с правами человека в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа осужденных в Азербайджане активистов и журналистов, содержащихся в колонии №2 в Баку, призвала руководство Еврокомиссии предпринять конкретные шаги для исполнения резолюций Европейского парламента с требованием освободить азербайджанских политзаключенных.

Как писал «Кавказский узел», шестеро заключенных колонии №2 в Баку 24 ноября объявили о создании “Комитета защиты политических заключенных” (КЗПЗ). Решение о создании такой группы принято с учетом того, что нарушения прав и свобод человека в Азербайджане “достигли критического уровня и обрели систематический характер”, говорится в заявлении, распространенном инициативой. Заявление подписали журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фазиль Гасымов, профсоюзный активист Афияддин Мамедов, бывший политэмигрант Самир Ашуров, активист Лачин Велиев и член партии Народного фронта Азербайджана Мехман Алиев. После объявления о создании организации участники КЗПЗ столкнулись с давлением, угрозами и препонами в общении с родными.

18 декабря 2025 года Европарламент принял Резолюцию "О произвольных арестах и вынесения приговоров ученым Бахрузу Самадову и Игбалу Абилову в Азербайджане". В документе отмечается, что "число лиц, арестованных в Азербайджане по политическим мотивам в этом году, достигло 400 человек". Европейский парламент потребовал от азербайджанских властей немедленно освободить политических заключенных, включая Бахруза Самедова, Игбала Абилова и экономиста Губада Ибадоглу. До этого, в апреле 2024 года, Европарламент потребовал освобождения политзаключенных в Азербайджане и призвал ЕС ввести санкции против азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека.

Журналист Хафиз Бабалы, экономист Фазиль Гасымов, активисты Афияддин Мамедов, Самир Ашуров и Мехман Алиев, учредившие Комитет защиты политзаключенных (КЗПЗ) в колонии №2 в Баку, направили открытое письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В послании они выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Азербайджане и призвали Еврокомиссию предпринять меры для реализации резолюций Европейского парламента, посвященных азербайджанским политзаключенным.

Власти Азербайджана, стремящиеся установить стратегическое партнерство со странами ЕС, арестовывают ученых, журналистов, представителей НПО и активистов по политическим мотивам, указали они в письме.

“Правительство незаконно вмешивается в деятельность судов для вынесения несправедливых решений, подавляет политические свободы, наказывает журналистов за их профессиональную деятельность, не уважает академические свободы и демонстрирует нетерпимость к критическим мнениям. Политические репрессии привели к ослаблению гражданского общества, разрушению демократических институтов, закрытию оппозиционных политических партий и аресту их лидеров, а также к закрытию ряда независимых СМИ и неправительственных организаций”, - говорится, в частности, в послании.

Авторы обращения указывают, что правительство Азербайджана не соблюдает нормы Европейской конвенции по правам человека и не исполняет международные обязательства в области прав человека, но при этом активно сотрудничает с Европейской комиссией в энергетической сфере.

“Мы положительно оцениваем повышение уровня отношений между Азербайджаном и государствами ЕС до стратегического партнерства, а также сотрудничество с Европейской комиссией в энергетике. Однако мы глубоко разочарованы тем, что резолюции Европейского парламента по ситуации с правами человека в Азербайджане остаются на бумаге, а Европейская комиссия не мобилизует свои возможности для решения проблемы политических заключённых в стране”, - говорится в обращении.

Политзаключенные напомнили, что уважение к правам и свободам человека, демократическим принципам и верховенству закона” является ключевой особенностью европейской культуры”. “Европейская комиссия не должна оставаться безучастной к арестам носителей этих ценностей в Азербайджане по политическим мотивам. Согласно отчетам международных правозащитных организаций, число политических заключенных в Азербайджане достигает 400 человек”, - отмечают осужденные.

Евросоюз действительно располагает рычагами воздействия на власти Азербайджана, отметил бакинский эксперт, не пожелавший быть названным.

“Европа зависит от азербайджанской нефти и газа, но эта зависимость не критическая. С другой стороны, Азербайджан также зависит от Европы, поскольку это самый крупный рынок для энергоресурсов Азербайджана. Просто в условиях международной напряженности и конфронтации ЕС с Россией европейские лидеры отдают приоритет энергетике и геополитике над правами человека. Кроме того, Азербайджан является ключевым звеном в транспортном коридоре Восток-Запад в обход России, расширение возможностей которого сулит европейцам большие выгоды. Также, Азербайджан – это ворота в Центральную Азию. Поэтому европейцы предпочитают говорить с официальным Баку языком увещеваний и воздерживаются от применения санкций против нарушителей прав человека, как это имеет место в случае с Белоруссией”, - сказал аналитик корреспонденту “Кавказского узла”.

"Кавказский узел" писал также, что правозащитная кампания "Конец репрессиям в Азербайджане", заявила, что политика Брюсселя в отношении Баку строится не на демократических ценностях, а на практических интересах. Участники кампании призвали ЕС увязывать энергетическое сотрудничество с освобождением политзаключенных и соблюдением прав человека в Азербайджане.