×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:24, 25 февраля 2026

Политзаключенные призвали Еврокомиссию обратить внимание на проблемы с правами человека в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа осужденных в Азербайджане активистов и журналистов, содержащихся в колонии №2 в Баку, призвала руководство Еврокомиссии предпринять конкретные шаги для исполнения резолюций Европейского парламента с требованием освободить азербайджанских политзаключенных. 

Как писал «Кавказский узел», шестеро заключенных колонии №2 в Баку 24 ноября объявили о создании “Комитета защиты политических заключенных” (КЗПЗ). Решение о создании такой группы принято с учетом того, что нарушения прав и свобод человека в Азербайджане “достигли критического уровня и обрели систематический характер”, говорится в заявлении, распространенном инициативой. Заявление подписали журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фазиль Гасымов, профсоюзный активист Афияддин Мамедов, бывший политэмигрант Самир Ашуров, активист Лачин Велиев и член партии Народного фронта Азербайджана Мехман Алиев. После объявления о создании организации участники КЗПЗ столкнулись с давлением, угрозами и препонами в общении с родными.

18 декабря 2025 года  Европарламент принял Резолюцию "О произвольных арестах и вынесения приговоров ученым Бахрузу Самадову и Игбалу Абилову в Азербайджане". В документе отмечается, что "число лиц, арестованных в Азербайджане по политическим мотивам в этом году, достигло 400 человек".  Европейский парламент потребовал от азербайджанских властей немедленно освободить политических заключенных, включая Бахруза Самедова, Игбала Абилова и экономиста Губада Ибадоглу. До этого, в апреле 2024 года, Европарламент потребовал освобождения политзаключенных в Азербайджане и призвал ЕС ввести санкции против азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека.

Журналист Хафиз Бабалы, экономист  Фазиль Гасымов, активисты Афияддин Мамедов, Самир Ашуров и Мехман Алиев, учредившие Комитет защиты политзаключенных (КЗПЗ) в колонии №2 в Баку, направили открытое письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В послании они  выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Азербайджане и призвали Еврокомиссию предпринять меры для реализации резолюций Европейского парламента, посвященных азербайджанским политзаключенным. 

Власти Азербайджана, стремящиеся установить стратегическое партнерство со странами ЕС, арестовывают ученых, журналистов, представителей НПО и активистов по политическим мотивам, указали они в письме. 

“Правительство незаконно вмешивается в деятельность судов для вынесения несправедливых решений, подавляет политические свободы, наказывает журналистов за их профессиональную деятельность, не уважает академические свободы и демонстрирует нетерпимость к критическим мнениям. Политические репрессии привели к ослаблению гражданского общества, разрушению демократических институтов, закрытию оппозиционных политических партий и аресту их лидеров, а также к закрытию ряда независимых СМИ и неправительственных организаций”, - говорится, в частности, в послании.

Авторы обращения указывают, что правительство Азербайджана не соблюдает нормы Европейской конвенции по правам человека и не исполняет международные обязательства в области прав человека, но при этом активно сотрудничает с Европейской комиссией в энергетической сфере.

“Мы положительно оцениваем повышение уровня отношений между Азербайджаном и государствами ЕС до стратегического партнерства, а также сотрудничество с Европейской комиссией в энергетике. Однако мы глубоко разочарованы тем, что резолюции Европейского парламента по ситуации с правами человека в Азербайджане остаются на бумаге, а Европейская комиссия не мобилизует свои возможности для решения проблемы политических заключённых в стране”, - говорится в обращении. 

Политзаключенные напомнили, что уважение к правам и свободам человека, демократическим принципам и верховенству закона” является ключевой особенностью европейской культуры”. “Европейская комиссия не должна оставаться безучастной к арестам носителей этих ценностей в Азербайджане по политическим мотивам. Согласно отчетам международных правозащитных организаций, число политических заключенных в Азербайджане достигает 400 человек”, - отмечают осужденные.

Евросоюз действительно располагает рычагами воздействия на власти Азербайджана, отметил бакинский эксперт, не пожелавший быть названным.

“Европа зависит от азербайджанской нефти и газа, но эта зависимость не критическая. С другой стороны, Азербайджан также зависит от Европы, поскольку это самый крупный рынок для энергоресурсов Азербайджана. Просто  в условиях международной напряженности и конфронтации ЕС с Россией европейские лидеры отдают приоритет энергетике и геополитике над правами человека. Кроме того, Азербайджан является ключевым звеном в транспортном коридоре Восток-Запад в обход России, расширение возможностей которого сулит европейцам большие выгоды. Также, Азербайджан – это ворота в Центральную Азию. Поэтому европейцы предпочитают говорить с официальным Баку языком увещеваний и воздерживаются от применения санкций против нарушителей прав человека, как это имеет место в случае с Белоруссией”, - сказал аналитик корреспонденту “Кавказского узла”. 

"Кавказский узел" писал также, что правозащитная кампания "Конец репрессиям в Азербайджане", заявила, что политика Брюсселя в отношении Баку строится не на демократических ценностях, а на практических интересах. Участники кампании призвали ЕС увязывать энергетическое сотрудничество с освобождением политзаключенных и соблюдением прав человека в Азербайджане.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:26, 25 февраля 2026
Гюльтекин Гаджибейли освобождена после допроса в СГБ Азербайджана
22:19, 24 февраля 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Ингушетии
21:17, 24 февраля 2026
Кассационный суд отменил приговор Алексею Сафонову
19:46, 24 февраля 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
16:50, 24 февраля 2026
Жительница Дербента попала под следствие после смерти ребенка от голода
12:54, 24 февраля 2026
Пять бойцов из Дагестана убиты в военной операции
Все события дня
Новости
00:26, 25 февраля 2026
Гюльтекин Гаджибейли освобождена после допроса в СГБ Азербайджана
Гюльтекин Гаджибейли. Фото: .https://minval.az/news/124502586
18:43, 24 февраля 2026
Гюльтекин Гаджибейли задержана силовиками в Баку
Сара Рагимова. Фото: Meydan TV https://www.meydan.tv/az/article/ictimai-f%c9%99alin-polis-bolm%c9%99sin%c9%99-aparildigi-bildirilir/
01:35, 24 февраля 2026
Азербайджанская активистка Рагимова опасается ареста
Протестующие на проспекте Руставели, 23 февраля 2026 года. Фото: Mindia Gabadze / Publika
23:09, 23 февраля 2026
Портреты Иванишвили и Путина сожжены на акции у парламента Грузии
Азербайджанские семьи вернулись в четыре села Агдеринского района. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1484379713698254&set=pcb.1484379750364917 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
19:42, 23 февраля 2026
63 азербайджанских семьи вернулись в четыре села Агдеринского района
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Последние записи в блогах
Фото
10:33, 23 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Простые причины нищенского роста ВВП
Фото
16:06, 17 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Короля все еще играет свита
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Участники шествия в Тбилиси, 24 февраля 2026 года. Фото: Хатия Кахидзе / Publika
24 февраля 2026, 23:38
Участники шествия в Тбилиси выразили солидарность с Украиной

Денис Куланин. Фото: politpatimrebi.ge
24 февраля 2026, 21:46
Осужденный в Грузии россиянин объявил голодовку из-за водворения в карцер

Гюльтекин Гаджибейли. Фото: .https://minval.az/news/124502586
24 февраля 2026, 18:43
Гюльтекин Гаджибейли задержана силовиками в Баку

Задержание Юлии Мельниченко. 24 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/ovdinfolive/40121 включено в реестр ингантов
24 февраля 2026, 15:52
Пикет Юлии Мельниченко в Москве обернулся задержанием

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше