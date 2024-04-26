Европарламент призвал ввести санкции против азербайджанских чиновников

26 апреля 2024, 01:43

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Депутаты Европарламента осудили преследование журналистов и активистов в Азербайджане, назвав массовые репрессии недопустимыми для страны, которая собирается принимать международную климатическую конференцию COP-29. Европарламент потребовал освобождения политзаключенных в Азербайджане и вновь призвал ЕС ввести санкции против азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционная партия Народного фронта Азербайджана 2 апреля призвала международное сообщество отреагировать на массовые аресты журналистов и активистов в стране путем адресных санкций против чиновников и силовиков, нарушающих права человека.

Европарламент на пленарном заседании в Страсбурге 25 апреля принял резолюцию "Репрессии против гражданского общества и дела доктора Губада Ибадоглу и Ильхамиза Гулиева". В контексте дел Ибадоглу и Гулиева европарламентарии обсудили и другие случаи репрессий против журналистов и представителей гражданского общества.

Ученый-экономист, лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу находился в СИЗО с лета 2023 года, только 22 апреля суд удовлетворил ходатайство о его переводе под домашний арест. Врачи, обследовавшие политика, подтвердили, что за время ареста у политика усугубились уже имевшиеся заболевания и появились новые. Активист Ильхамиз Гулиев, помогавший вынужденным переселенцам, 4 декабря 2023 года был задержан в Баку по подозрению в торговле наркотиками. Гулиев отрицает вину, он заявил, что наркотики ему подбросили силовики.

В резолюции отмечается, что "с ноября 2023 года более десятка независимых журналистов и правозащитников было задержано по сфабрикованным обвинениям, что полностью душит азербайджанское гражданское общество".

Европарламент выразил "крайнюю встревоженность катастрофическим подавлением всех критических голосов в Азербайджане", подчеркнув, что "немногие оставшиеся в Азербайджане организации гражданского общества и независимые СМИ прекратили свою работу из-за страха перед дальнейшими арестами".

Евродепутаты призвали Азербайджан немедленно и безоговорочно освободить Ильхамиза Гулиева и всех других политических заключенных. Авторы резолюции также потребовали снять все обвинения с Губада Ибадоглу, отменить для него запрет на поездки и обеспечить ему независимую медицинскую помощь, говорится в документе, опубликованном на сайте Европарламента.

Системные нарушения прав человека в Азербайджане несовместимы со страной, принимающей климатическую конференцию COP-29, считают депутаты Европарламента. Они призвали исполнительный орган Евросоюза - Еврокомиссию - рассмотреть вопрос о приостановке "стратегического партнерства с Азербайджаном в сфере энергетики" и поставить условием для любого будущего соглашения о партнерстве освобождение всех политзаключенных.

Также Европарламент повторил свой призыв к санкциям со стороны ЕС против азербайджанских чиновников, совершивших серьезные нарушения прав человека. Резолюция была принята 474 голосами за, против выступили четверо европарламентариев, 51 воздержался.

Азербайджанский правозащитник, директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов, наблюдавший за обсуждениями документа в Европарламенте, обратил внимание, что резолюция была принята подавляющим большинством голосов.

"Голосование показало, что в Европарламенте сложился практически консенсус относительно оценки ситуации с правами человека в Азербайджане. Хотя в резолюции сфокусировано внимание на досье Губада Ибадоглу и Ильхамиза Гулиева, там персонально указано еще несколько журналистов и активистов и содержится требование кардинального решения проблемы политзаключенных в Азербайджане в целом. Европарламент повторил призыв к Еврокомиссии ввести санкции против чиновников, попирающих права человека. В сентябре уже была принята подобная резолюция, но тогда причиной обсуждений стало дело Губада Ибадоглу", - рассказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что уже после сентябрьского документа власти Азербайджана организовали "новые беспрецедентные репрессии против активистов и ведущих независимых СМИ". "В нынешней резолюции обращается внимание, что Азербайджан, проводя репрессии, собирается принимать большое международное мероприятие COP29. Хотя эта резолюция для Еврокомиссии не имеет обязательного характера, исполнительный орган ЕС не может не считаться с мнением Европарламента. Надо полагать, что нажим на Баку будет усиливаться. Освобождения только Губада Ибадоглу недостаточно, западные структуры должны добиваться освобождения всех политзаключенных”, - заключил он.

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