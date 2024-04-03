Оппозиция призвала ввести санкции против азербайджанских чиновников

03 апреля 2024, 15:00

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Власти Азербайджана ужесточили давление на активистов и журналистов, и международному сообществу следует ввести адресные санкции против чиновников и силовиков, нарушающих права человека в стране, заявила оппозиционная партия Народного фронта Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", представители независимых медиа в Азербайджане массово подвергаются неправомерному преследованию, заявила в марте в своем докладе "Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов". 25 марта Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что властям Азербайджана следует освободить арестованных по сомнительным обвинениям журналистов и активистов и прекратить преследования критиков.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) осудила власти Азербайджана за репрессии против критиков и призвала международное сообщество ввести адресные санкции в отношении азербайджанских чиновников и силовиков, причастных к политически мотивированным арестам. Призыв опубликован "в связи с последними репрессиями в Азербайджане" и арестами политиков, активистов и журналистов, говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Последним случаем ареста представителей ПНФА в заявлении названо уголовное дело руководителя Дашкесанского районного отделения партии Сахиба Мамедзаде, который обвинен в незаконном обороте наркотиков.

В 2023 году по таким же обвинениям были арестованы два других члена ПНФА – Эльнур Гасанов и Эльбаи Керимли, а на этой неделе к пяти годам лишения свободы приговорен сотрудник орготдела ПНФА - отец троих несовершеннолетних детей Эльхан Алиев, заявила ПНФА.

Также в заявлении указывается на ужесточение условий содержания уже отбывающих тюремное наказание активистов ПНФА Ниямеддина Ахмедова, который проводил длительную голодовку за неправомерное заключение в карцер, и Шахина Гаджиева, переведенного на строгий режим содержания после того, как он дважды был заключен в штрафную камеру на длительные сроки.

"Все эти аресты и другие методы преследования-давления направлены на ограничение возможностей деятельности ПНФА", - заявила ПНФА, предположив, что президент Ильхам Алиев "поставил себе целью полностью устранить ПНФА". "Целью режима является поставить ПНФА вне закона и усилить репрессии против нее", - заявили оппозиционеры.

Партия призвала международные организации и "мировую демократическую общественность" в контактах с правительством Азербайджана "уделять приоритетное внимание освобождению политических заключенных и обеспечению основных прав и свобод граждан".

"Эти вопросы должны быть в повестке обсуждений на встречах с представителями официального Баку на всех уровнях, и должны быть задействованы более эффективные средства для обеспечения соблюдения властями Азербайджана Конституции страны и международных обязательств", - подчеркивается в заявлении ПНФА.

Власти Азербайджана уже более года проводят "непрекращающиеся политически мотивированные аресты", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ПНФА Али Керимли. "Один за другим подвергаются арестам известные политики, представители общественности и журналисты страны. Как и во всех предыдущих волнах репрессий аресты не обошли стороной и ПНФА. Число содержащихся под арестом активистов ПНФА достигло 11", - сказал он.

Против высокопоставленных чиновников, силовиков, судей и других ответственных за эти аресты должны быть применены адресные санкции, подчеркнул лидер ПНФА.

Напомним, 29 февраля международная правозащитная организация Freedom House в своем годовом докладе о положении дел в мире с правами человека причислила Азербайджан к "несвободным странам", остановившись на случаях преследования оппозиционеров, журналистов и верующих.

С ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справках "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане" и "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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