Азербайджанский оппозиционер Мамедзаде пожаловался на пытки

01 апреля 2024, 17:15

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Активист оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Сахиб Мамедзаде подал жалобу в прокуратуру на пытки после задержания. Апелляционный суд оставил без удовлетворения его жалобу на арест.

Как писал "Кавказский узел", Сахиб Мамедзаде арестован на четыре месяца по делу о незаконном обороте наркотиков. Мамедзаде отверг обвинение и заявил, что наркотики ему подбросили силовики. Сестра Мамедзаде рассказала, что силовики нанесли ей травмы при избиении во время задержания ее брата.

18 марта глава отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) в Дашкесанском районе Сахиб Мамедзаде был избит людьми в масках после остановки на полицейском посту и увезен в неизвестном направлении. Сестра Мамедзаде, сидевшая с ним в грузовике, попыталась снять происходящее на видео, но у нее отобрали телефон, рассказал глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов. Мамедзаде стал подозреваемым по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили в МВД.

Гянджинский апелляционный суд 1 апреля оставил без удовлетворения жалобу на арест главы Дашкесанского районного отделения оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамедзаде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Забиль Гахраманов.

По его словам, привлечение Мамедзаде к ответственности и заключение его под стражу лишено правовых оснований. "Следствие не представило достоверных первичных доказательств причастности Мамедзаде к незаконному обороту наркотиков. Он даже не дал признательных показаний. При этом в суде Мамедзаде сказал, что в полиции он был подвергнут пыткам для самооговора. Сахиб Мамедзаде также написал заявление в прокуратуру с жалобой на пытки", - рассказал адвокат.

Гахраманов сказал, что защита просила изменить меру пресечения хотя бы на домашний арест, однако суд отказал в этом.

В Гянджинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что жалоба Мамедзаде на продление ареста оставлена без удовлетворения. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

В ПНФА считают, что Мамедзаде преследуют по политическим мотивам. "Сахиб Мамедзаде - один из активных деятелей ПНФА в западном регионе Азербайджана. Он непримирим к несправедливости и произволу. Сахиб выступал в социальных сетях против лишения местных жителей доступа к плодородным пастбищам в Дашкесане, захвате их чиновниками-олигархами. Кроме того, Сахиб за счет личных средств, вырученных от своего небольшого животноводческого хозяйства помогал семьям политзаключенных. Арест Сахиба Мамедзаде также является очередным шагом в репрессивной политике властей ПНФА. В настоящее время включая Сахиба 11 членов ПНФА находятся в тюрьмах по политически мотивированным обвинениям, и в частности Шахин Гаджиев, Эльхан Алиев, Ализамин Салаев, Ниямеддин Ахмедов, Пюнхан Керимли, Муталлим Оруджев, Агиль Гумбатов, Рази Алышов, Эльбаи Керимли и Эльнуг Гасанов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член президиума ПНФА Асиф Юсифли.

В Азербайджане распространена практика задерживать активистов по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, сказал ранее "Кавказскому узлу" сокоординатор союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов. "В настоящее время в Азербайджане 288 политзаключенных, и три четверти из них арестованы по обвинениям в наркотиках. Это типичные обвинения для верующих и религиозных активистов. Но по этим делам арестовывают и гражданских, и политических активистов", - сказал он.

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