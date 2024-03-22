Азербайджанский активист Мамедзаде заявил о фальсификации дела

22 марта 2024, 12:20

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Арестованный в Азербайджане руководитель отделения оппозиционной партии Сахиб Мамедзаде заявил, что наркотики ему подбросили силовики, сообщил адвокат. Сестра Мамедзаде рассказала, что силовики нанесли ей травмы при избиении во время задержания ее брата.

Как писал "Кавказский узел", Сахиб Мамедзаде арестован на четыре месяца по делу о незаконном обороте наркотиков. Мамедзаде отверг обвинение, сообщил адвокат.

18 марта глава отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) в Дашкесанском районе Сахиб Мамедзаде был избит людьми в масках после остановки на полицейском посту и увезен в неизвестном направлении. Сестра Мамедзаде, сидевшая с ним в грузовике, попыталась снять происходящее на видео, но у нее отобрали телефон, рассказал глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов. Мамедзаде стал подозреваемым по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили в МВД.

Сахиб Мамедзаде обвинен в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Забил Гахраманов. "Мамедзаде направлен на четырехмесячное заключение в следственном изоляторе на период следственных действий. Он обвиняется по статье 234.3.4 (хранение наркотических веществ в крупном размере). После окончания праздников [Новруз-байрама], 27 марта, я обращусь в Апелляционный суд Гянджи с просьбой изменить меру пресечения на домашнее заключение для Сахиба Мамедзаде", - сказал он.

Арестованный отвергает обвинения и считает себя жертвой провокации из-за своей политической активности, подчеркнул адвокат. "Насильно высадив Мамедзаде из принадлежавшего ему грузовика, полиция осмотрела машину и не нашла в ней наркотиков, но вытащила наркотик из одежды Мамедзаде. Обвиняемый утверждает, что наркотик ему подбросила полиция", - сказал он, пояснив, что из-за праздничных дней еще не встречался в Гянджинском следственном изоляторе с Сахибом Мамедзаде, а информацию получил от предыдущего адвоката активиста Бахруза Байрамова.

По данным председателя Гянджинской городской организации ПНФА Бахтияра Юсифова, 18 марта Мамедзаде вел грузовик с крупным рогатым скотом в кузове, и когда его остановили, успел передать сотовый телефон сидящей в кабине сестре и просил ее снимать на камеру происходящее.

"На земле Мамедзаде был жестоко избит полицейскими. Его обыскали, также обыскали машину. Насильственно, избивая, водителя усадили в полицейский автомобиль и увезли в городское управление МВД Гянджи, где продолжали избивать", - рассказал Юсифов корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что полицейские силой отняли телефон у сестры задержанного, Таджиры Мамедзаде.

Сама Таджира Мамедзаде сегодня подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" эту информацию. "Брата били, повалив на землю, у меня на глазах. Он отказывался сесть в полицейскую машину, его туда затащили несколько полицейских. Потом потребовали от меня отдать телефон с записью события. Я отказалась, они напали на меня, стали бить, вырвали телефон и стерли записи. На руке у меня остались синяки. Я получила врачебную справку о нанесенных мне повреждениях, буду добиваться наказания полицейских за незаконные действия", - рассказала женщина.

Таджира Мамедзаде предоставила "Кавказскому узлу" справку, выданную ей врачом Гянджинской объединенной городской больницы Аскеровым. Справка датирована 19 марта.

Пострадавшая "обратилась в больницу 18.03.24 с диагнозом ушиб левого локтя", говорится в справке. "По ее словам, подверглась насилию на Дашкесанском посту со стороны неизвестных людей. Проведена рентгенография, отправлена на компьютерно-томографический анализ", - указано в документе, текст которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В Азербайджане распространена практика задерживать активистов по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, сказал ранее "Кавказскому узлу" сокоординатор союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов. "В настоящее время в Азербайджане 288 политзаключенных и три четверти из них арестованы по обвинениям в наркотиках. Это типичные обвинения для верующих и религиозных активистов. Но по этим делам арестовывают и гражданских, и политических активистов", - сказал он.

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