Азербайджанцы впервые празднуют Новруз в Карабахе

20 марта 2024, 23:16

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В этом году впервые разожжены костры по случаю Новруз-байрама в Ханкенди и других городах Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана. В стране по случаю праздника объявлены семь выходных.

Как писал "Кавказский узел", Новруз-байрам в Азербайджане на государственном уровне отмечается с 1992 года, после объявления независимости страны. До 2006 года на Новруз-байрам праздничными выходными днями были два дня. В декабре 2005 года парламент постановил праздновать Новруз-байрам пять дней, однако из-за перестановок выходных каникулы продолжаются 7-9 дней. В 2022 году жители Азербайджана пожаловались на рост цен на продукты праздничного стола по случаю Новруза примерно на треть. В 2023 году жители Азербайджана рассказали, что подорожание продуктов перед праздником для потребителей сгладили скидки в магазинах.

Новруз-байрам – праздник весны, символизирующий пробуждение всего живого. В ритуалах Новруза отражены четыре стихии, с помощью которых, согласно древним поверьям Востока, был создан человек, Огонь, Вода, Земля и Воздух. Один из главных атрибутов Новруза – костер, прыгая через который люди очищаются от всего плохого за прошедший год. В память об усопших в праздник принято зажигать свечи, также существует традиция примирения всех поссорившихся.

20 марта в Азербайджане начались празднования весеннего праздника Новруз-байрам, отмечаемого со времен доисламской, зороастрийской истории народа. У многих восточных народов пришествие нового года считается с минуты равноденствия дня и ночи, с началом не календарной, а астрономической весны. "Весенний сезон вступит в Азербайджан 20 марта в 07:06", - сообщила Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Н.Туси накануне праздника. Солнце переходит из Южного полушария в Северное, и с этого момента в Северном полушарии начинается весна. Это самый длинный день в году и самая короткая ночь.

В Новруз-байрам азербайджанцы пекут традиционные сладости - пахлаву, шакяр-буру, гогал, красят вареные яйца, которыми дети будут соревноваться, выясняя, чье яйцо крепче при ударе концами двух яиц. На стол традиционно подается плов. Стол украшают горящими свечами, блюдцем с проросшей пшеницей, символизирующей пробуждение природы.

Как в прошлые праздники, в этот раз тоже накануне Новруз-байрама подорожали продукты питания. С 18 марта основные продукты, используемые для приготовления праздничных блюд, повысились в цене на 20-30%. К примеру, продаваемый прежде за 3,5 маната килограмм помидоров подорожал до пяти манатов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Цены на продукты всегда повышаются к празднику, потом снижаются. Ничего страшного, Новруз бывает раз в году, отметим как прежде. Купим немного меньше, чем раньше, но все равно будем отмечать любимый праздник всей семьей", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" домохозяйка Фарида Агасиева.

"Наше информационное агентство подсчитало и оказалось, что с предыдущего праздника Новруз до настоящего цены на продукты питания в Азербайджане в среднем упали на один процент. Наиболее подорожали за год, к празднику Новруз йогурт (+57%), огурцы (+48%) и яблоки (+42%)", - сообщил директор агентства Turan Мехман Алиев.

Ночью обязательно во дворах, кварталах зажигают костры, прыгая через которые, люди сбрасывают в огонь печали ушедшего года.

18 марта глава государства Ильхам Алиев зажег костер на центральной площади в Ханкенди (армянское название - Степанакерт, - прим. "Кавказского узла") по случаю наступающего праздника Новруз. В 2024 году впервые азербайджанцы отмечают Новруз на всей территории страны, включая территории, перешедшие под контроль Азербайджана боевых действий в 2020-2023 годах.

Председатель Клуба политологов Южного Кавказа Илгар Велизаде назвал празднование Новруза в Ходжалы (армянское название - Иванян, - прим. "Кавказского узла"), Ханкенди, Аскеране и других перешедших под контроль Азербайджана в последний год городах наиболее важной особенностью Новруза в 2024 году. При этом он отметил, что под контролем Армении остались анклавные села, выразил надежду, что этот вопрос решится "в ближайшие месяцы".

Четыре села, находящиеся под контролем Армении, должны быть немедленно возвращены Азербайджану, а еще четыре села должны быть переданы в ходе делимитации границ, заявил замглавы правительства Азербайджана. Возвращение анклавов соответствует Алма-Атинским договоренностям, а предложения Еревана "оставить все как есть" неправомерны, указали азербайджанские политологи. 19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходимы, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. Глава областной администрации Нвер Бегларян отметил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану.

20 марта в Азербайджане дождливо, холодно, в горных районах идет снег. Тем не менее в Баку и других населенных пунктах на улицах собралось много народу, с наступлением ночи разожгли праздничные костры, через огонь прыгали празднующие, люди запускали фейерверки.

На центральных площадях Баку организованы концерты и шоу народной и эстрадной музыки. Центральная часть Баку объявлена закрытой для автомобильного транспорта, чтобы открыть исторические кварталы столицы Азербайджана для пешеходов. Информацию об этом распространило Агентство наземного транспорта Азербайджана.

На основании постановления Кабинета министров, 20, 21, 22, 23 и 24 марта 2024 года установлены нерабочими днями. Из-за того, что 23 и 24 марта пришлись на субботу и воскресенье, на основании Трудового кодекса Азербайджанской Республики 25 и 26 марта также объявлены нерабочими днями.

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