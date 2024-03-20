Армянские политики призвали отказаться от сдачи сел Азербайджану

20 марта 2024, 03:53

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В случае сдачи сел Тавушской области Армения потеряет контроль над стратегическими объектами, Пашинян намерен совершить преступление, заявил координатор инициативы "HayaVote" Аветик Чалабян. Происходящее является результатом ошибочной политики, отметил бывший омбудсмен Арман Татоян. Передача сел Азербайджану грозит Армении катастрофой, считает депутат от фракции "Айастан" Гарник Даниелян.

Как информировал "Кавказский узел", 19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. Глава областной администрации Нвер Бегларян отметил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану.

30 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора, это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. 14 декабря 2023 года кабмин Армении согласовал регламент встреч по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Инициатива "HayaVote" 19 марта сделали заявление из села Воскепар Тавушской области Армении с призывом не позволять властям сдавать территории по требованию Азербайджана.

Координатор инициативы Аветик Чалабян напомнил, что 9 марта власти Азербайджана поставили ультиматум властям Армении "немедленно сдать им четыре села Тавушской области Армении". "Требование Азербайджана наглое, особенно когда на этом участке не были проведены делимитация и демаркация границ", - отметил Чалабян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своей пресс-конференции заявил, что "эти села не принадлежат Республике Армения и не находятся в Тавушской области", таким образом, выразив готовность удовлетворить требования Баку, отметил он. "Исполнить требования Баку означает отвести армянские войска с важнейших оборонительных линий, таким образом, ослабив оборонительные районы Армении", - заявил Чалабян.

По его словам, властям Армении следует заявить, что до тех пор, пока не проведена демаркация и делимитация границы, утвержденная общенародным референдумом, Вооруженные силы Армении ни на шаг не отступят от своих позиций. Чалабян напомнил, что статья 205 Конституции Армении гласит о том, что Вооруженные силы Армении обеспечивают оборону, безопасность территории Армении и территориальную целостность. "Это означает, что сегодня находящаяся под контролем ВС Армении любая территория является территорией Армении, если референдумом никаких других решений не принято. Соответственно, всякая территориальная уступка другой стране является преступлением против конституционного строя и подлежит суровому наказанию", - отметил Чалабян.

Он добавив, что заявление Пашиняна о том, что эти села не принадлежат Армении, являются прямым преступлением, поскольку ни один чиновник не полномочен единолично решать, какая территория принадлежит Армении, а какая нет. После смены власти в Армении, он уверен, что правоохранительные органы дадут правовую оценку этой незаконной деятельности.

"HayaVote" обратилась к депутатам Национального собрания Армении с заявлением, что слова Пашиняна являются основанием для выражение недоверия ему. В своем заявлении инициатива также предупредила членов правящей партии "Гражданский договор", что отсутствие реакции на возможное преступление против суверенитета Армении также делает их его соучастниками.

Инициатива также обратилась к Генштабу Армении. "Вы, как первые ответственные за безопасность Армении и армянского народа, обязаны руководствоваться Конституцией Армении, ее законами и честью. Вы не обязаны выполнять антигосударственный, антиконституционный какой-либо приказ. Возможно, вам прикажут отвести войска, не противостоять в случае вторжения азербайджанских войск, чтобы они заняли благоприятные для них позиции. Предупреждаем, что такой приказ будет незаконным и антиконституционным, в ответе будут не только чиновники, издавшие такой приказ, но и военные, выполнившие его", - заявили активисты в своем обращении.

Инициатива призвала граждан Армении активно требовать у чиновников, депутатов и военных обеспечить безопасность страны и выполнять свои обязанности исключительно в рамках закона.

В комментарии журналистам Аветик Чалабян отметил, что жители приграничных сел Тавушской области очень обеспокоены происходящим. По его словам, сельчане категорически против намерений передать указанные территории Азербайджану. "Они прекрасно понимают, что после этого они будут вынуждены покинуть свои дома из-за невыносимых условий для их жизни, которые будут созданы", - заявил Чалабян.

Депутат от Тавушской области Армении, от фракции "Айастан" Гарник Даниелян считает, что, если со стороны общественности будет давление, Никол Пашинян отступит. В комментарии журналистам он отметил, что сдача территории в Тавушской области поставит Армению перед новой катастрофой.

"Северо-восточные ворота открываются <...>. Отсюда проходит дорога, ведущая в Грузию, здесь проходят коммуникации - тот же газ, входящий в Армению, в этой части оборудованная передовая линия. То есть тыл наш, таким образом, открывается <...>. Азербайджанские спецподразделения непосредственно окажутся на межгосударственной дороге", - отметил депутат, добавив, что сами жители сел говорили об этом Пашиняну на встрече.

Он задается вопросом, кто решил, что упомянутые села являются азербайджанскими. "В одном из этих сел находится армянская церковь VIII века, множество армянских памятников. Это исконно армянские земли, кто решил, что эти села азербайджанские?" - недоумевает депутат.

То, что происходит в Тавушской области, никак не связано с демаркацией и делимитацией границы, считает бывший омбудсмен Армении Арман Татоян.

"Азербайджан не остановится на достигнутом, на окрестностях тавушских сел появятся азербайджанские военные, армянские села окажутся в изоляции, под угрозой окажется дорога, связывающая Армению с Грузией. Более того, стратегические объекты - газопроводы, водные ресурсы Армении и так далее - перейдут под контроль Азербайджана, либо станут мишенью азербайджанских ВС. В результате этого у нас появятся новые вынужденные переселенцы", - написал Татоян на своей странице в Facebook*.

Татоян утверждает, что "безопасность не может быть отделена от прав человека". "Они должны быть положены в основу дипломатии Армении и обсуждений на всех международных площадках. То, что сейчас происходит, является результатом грубо ошибочной политики, которая только усиливает Азербайджан и ослабляет Армению", - отметил Татоян.

Депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Овик Агазарян также прокомментировал заявление Пашиняна. По его словам, в Тавушской области нет сел, которые должны быть сданы Азербайджану, а есть населенные пункты, которые принадлежали Азербайджанской ССР и должны быть не сданы, а возвращены под их контроль, пишет телеграм-канал "Re:public of Artsakh".

По словам Агазаряна, "угрозы и давление со стороны Азербайджана имеют свои границы". "Я считаю, что мы делаем шаг навстречу логике мира. Если мы сейчас сделаем этот шаг, а они не сделают ответный, то мы заходим в тупик", - приводит его слова телеграм-канал.

Напомним, 15 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева 1 указывают на возможность локальных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну. Однако 17 февраля Алиев и Пашинян на встрече в Мюнхене договорились продолжать работу над соглашением о мире между двумя странами.

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