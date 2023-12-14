Правительство Армении утвердило порядок делимитации границ

14 декабря 2023, 22:59

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Кабмин Армении согласовал регламент встреч по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном. Такой же документ должен утвердить и Азербайджан, сообщил сегодня Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора - это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. Международный суд ООН постановил 17 ноября, что Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное возвращение жителей Карабаха, покинувших его после 19 сентября, и сохранить документы, подтверждающие их право собственности. 21 ноября МИД Армении сообщил, что Ереван направил Баку шестой вариант мирного договора. Армения и Азербайджан подтвердили готовность подписать мирный договор и провели обмен пленными.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

Правительство Армении утвердило сегодня порядок проведения совещаний и совместных встреч рабочих встреч Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Время, дата и место проведения заседаний назначаются по согласованию с председателями комиссий. Заседания могут быть проведены последовательно как на территории Армении или Азербайджана, так и на армяно-азербайджанской границе, либо на территории третьей страны, а также в формате видеоконференции. Принимающая сторона должна создать все условия для встречи и обеспечить безопасность участников, отметил представляющий проект замминистра юстиции Армении Арам Мкртчян.

На данный момент регулируются в основном организационные вопросы, как стороны будут взаимодействовать и организовывать встречи. На следующем этапе будет разработан уже более содержательный регламент, отметил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян добавил, что "вопрос делимитации границ впервые поставлен на институциональную основу."

Такой же порядок проведения встреч, по словам премьера, должен утвердить Азербайджан со своей стороны.

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