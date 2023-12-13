Азербайджан и Армения обменялись военнопленными

13 декабря 2023, 15:43

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Обмен пленными состоялся на границе Азербайджана и Армении. Баку освободил 32 военнослужащих, Ереван – двух.

Как писал "Кавказский узел", администрация президента Азербайджана и аппарат премьер-министра Армении распространили 7 декабря совместное заявление, в котором подтвердили готовность подписать мирный договор и договорились об обмене пленными. Было объявлено, что Азербайджан вернет 32 военнослужащих, а Армения - двух военных. Договоренность об обмене пленными между Азербайджаном и Арменией является позитивным знаком для достижения мира на Южной Кавказе, заявил папа римский Франциск.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

Обмен удерживаемыми военнослужащими состоялся 13 декабря на участке границы двух стран, проходящим в Газахском районе Азербайджана.

Процесс обмена прошел без инцидентов, сообщила Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.Армянские военные были переданы противоположной стороне, после того, как их состояние здоровья было проверено Международным комитетом Красного Креста.

Среди вернувшийся в Армению - 31 военнослужащий вооруженных сил Армении, которые были взяты в плен период с 2020 по 2023 годы. Еще один военнослужащий - из Нагорного Карабаха, написал на своей странице в Facebook* премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также обнародовал список вернувшихся армянских пленных. "Они все пройдут медицинское обследование, после этого поедут домой к своим родным", - отметил Пашинян

Из 32 освобожденных армянских военных 26 – это задержанные 13-14 декабря 2020 года в Гадруте. Остальные шесть человек были задержаны в разное время на границе Азербайджана и Армении, а также на погранично-пропускном пункте Лачин, сообщило 7 декабря проправительственное азербайджанское агентство АПА, опубликовав поименный список освобожденных.

Напомним, 15 декабря 2020 года власти Нагорного Карабаха утратили связь с солдатами нескольких карабахских боевых постов, расположенных в районе сел Хцаберд (азербайджанское название — Чайлаккала) и Хин Тахер (азербайджанское название — Кёхне Таглар). По данным карабахского омбудсмена, в районе села Хцаберд было пленено около 60 военнослужащих. 16 декабря 2020 года жители Ширакской области Армении перекрыли трассу Гюмри — Ереван, заявив, что десятки их земляков попали в плен в Гадрутском районе. Власти пообещали протестующим вернуть солдат из плена.

11-12 декабря 2020 года в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня — боестолкновение близ оставленных жителями сел Хцаберд и Хин Тахера. 14 декабря 2020 года сообщалось о шести получивших ранения армянских резервистах и десяти карабахских солдатах, которые, предположительно, попали в плен. В ситуацию вмешались российские миротворцы. В селе Хцаберд расположены армянские силы, а в селе Хин Тахер — миротворцы и азербайджанские военные, которые ведут переговоры, сообщил глава администрации Гадрутского района. Азербайджанская сторона назвала эти бои вынужденной антитеррористической операцией.

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