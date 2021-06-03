Дело 14 армянских военных поступило в бакинский суд

03 июня 2021, 10:46

Бакинский суд по тяжким преступлениям принял в производство дело 14 граждан Армении, обвиняемых в создании вооруженной группировки, терроризме и незаконном пересечении границы Азербайджана близ поселка Гадрут.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 15 декабря власти Нагорного Карабаха утратили связь с личным составом нескольких карабахских боевых постов, расположенных в районе сел Хцаберд (азербайджанское название — Чайлаккала) и Хин Тахер (азербайджанское название — Кёхне Таглар). 16 декабря жители Ширакской области Армении перекрыли трассу Гюмри — Ереван, заявив, что десятки их земляков попали в плен в Гадрутском районе. Власти пообещали протестующим вернуть солдат из плена. По данным карабахского омбудсмена, в районе села Хцаберд были пленены около 60 военнослужащих.

11-12 декабря в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня — боестолкновение близ оставленных жителями сел Хцаберд и Хин Тахера. 14 декабря сообщалось о шести получивших ранения армянских резервистах и десяти карабахских солдатах, которые, предположительно, попали в плен. В ситуацию вмешались российские миротворцы. В селе Хцаберд расположены армянские силы, а в селе Хин Тахер — миротворцы и азербайджанские военные, которые ведут переговоры, сообщил глава администрации Гадрутского района. Азербайджанская сторона назвала эти бои вынужденной антитеррористической операцией.

Завершено предварительное следствие в отношении 14 участников уголовного дела против азербайджанских военнослужащих и мирных жителей. Материалы дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям, сообщило сегодня агентство АПА.

Речь идет о Граче Арзумановича Авакяне, Гегаме Самвеловиче Серобяне, Армене Егизари Багасяне, Горе Ваграмини Гаспаряне, Камо Кареновиче Сефиляне, Володя Вачагани Акобяне, Геворге Нораирович Асетряне, Сисаке Гришаи Енгояне, Альберте Камоевиче Петросяне, Ромике Мисакини Седракяне, Араме Гарниковиче Минасяне, Мкртче Симоновиче Миносяне, Эдгаре Вачагановиче Матесяне и Юрии Тиграновиче Карапетяне, уточнил сегодня Ru.oxu.az.

По версии азербайджанских следователей, группа жителей Армении приобрела оружие и боеприпасы и создала вооруженную группировку. После чего 26-27 ноября 2020 года пересекли границу Азербайджана и заняли боевые позиции в лесу в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района. Жители Армении до 13 декабря 2020 года совершали вооруженные нападения на предприятия и учреждения, расположенные в Азербайджане. Также эта группировка нападала на отдельных лиц, совершала взрывы, пожары и прочие действия, направленные на создание паники и нарушение безопасности, привел сегодня Trend.az версию следствия.

Участники дела обвиняются в терроризме, незаконном приобретении оружия и боеприпасов, создании вооруженной группировки, незаконном пересечении границы, пояснило издание. "Вместе с обвинительным актом, утвержденным заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики, дело отправлено на рассмотрение в суд", — сказано в публикации.

Стороны карабахского конфликта оговаривали возвращение всех пленных после завершения осенних боев 2020 года. Азербайджан настаивает, что выполнил договоренность, а около 60 человек, не выданных Армении — не пленные, а диверсанты, захваченные уже после прекращения полномасштабных боевых действий. Защитник прав человека Армении Арман Татоян 19 апреля обратился в ОБСЕ, ООН и другие международные структуры, в котором, в частности, заявил, что Азербайджан занижает реальное число пленных.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".