Власти Ширакской области пообещали протестующим вернуть солдат из плена

16 декабря 2020, 16:09

Губернатор Ширакской области Армении встретился с местными жителями, перекрывшими дороги с требованием вызволить из азербайджанского плена их родственников и земляков. Протестующие считают, что власти Армении бездействуют.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 15 декабря Армия обороны Нагорного Карабаха утратила связь с личным составом нескольких карабахских боевых постов, расположенных в районе сел Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Ин Тахлар). Сегодня жители Ширакской области Армении перекрыли трассу Гюмри – Ереван, заявив, что десятки их земляков попали в плен в Гадрутском районе. Они сделали вывод о пленении солдат на основании появившихся в интернете видео. По данным карабахского омбудсмена, в районе села Хцаберд пленены около 60 военнослужащих.

Протестующие собрались перед зданием районной администрации и встретились с губернатором Ширакской области Армении Тиграном Петросяном. Они потребовали предпринять срочные меры для возвращения военнопленных. "На самом высшем уровне предпринимаются меры для возвращения военнопленных", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Тиграна Петросяна, прозвучавшие в эфире Gala TV. С утра были перекрыты дороги в целом ряде сел: в Кети, Азатане, Ашотске, Зуйгахбюре, Мусалере, Салюте, Вардаблуре, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава полицейского управления Ширакской области Армении Арам Газарян. Он сообщил, что встретился с жителями разных общин, перекрывших дороги. "Перекрыванием дорог этот вопрос не решится", - добавил полицейский начальник. Житель села Кети рассказал, что узнал своего сына на видео, распространенном азербайджанскими СМИ. На этом видео к голове его сына приставляют оружие. "Власти в Армении бездействуют - сегодняшняя акция для того, чтобы поднять проблему, и чтобы власти их услышали", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова протестующего, прозвучавшие в прямом эфире на сайте радио "Азатутюн". Сельчанин добавил, что его брат направился в Нагорный Карабах, чтобы встретиться с президентом Араиком Арутюняном.

Еще одна участница акции протеста заявила, что узнала своего сына на видео вечером 15 декабря. "До этого, дня три назад, с ним говорили. Он сказал, что все нормально", - отметила женщина в эфире радиостанции.

11-12 декабря в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня - боестолкновение близ оставленных жителями сел Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района. Шестеро армянских резервистов получили ранения. Еще десять карабахских солдат, предположительно, попали в плен. В ситуацию вмешались российские миротворцы. В селе Хцаберд расположены армянские силы, а в селе Хин Тахер – миротворцы и азербайджанские военные, которые ведут переговоры, сообщил глава администрации Гадрутского района. Азербайджанская сторона назвала эти бои вынужденной антитеррористической операцией.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября. По условиям соглашения о режиме прекращении огня Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" 13 ноября была опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе, основанная на трехстороннем заявлении.