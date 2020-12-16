Омбудсмен Нагорного Карабаха назвал число плененных в Гадрутском районе солдат

16 декабря 2020, 15:38

Около 60 военнослужащих пропали в районе села Хцаберд Гадрутского района, заявил сегодня Артак Бегларян. Действия азербайджанской армии направлены не столько против Армении и Нагорного Карабаха, сколько против российских миротворцев, подчеркнул президент непризнанной республики Араик Арутюнян.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о потере связи с солдатами, находившимися на боевых постах в районе сел Хин Тахер и Хцаберд. Большинство пропавших солдат призваны из Ширакской области Армении, их земляки сегодня перекрыли трассу Гюмри – Ереван.

11 декабря в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня. По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военные 11 и 12 декабря атаковали оставленные жителями села Хцаберд и Хин Тахер, ранив шестерых резервистов. Еще десять карабахских солдат, предположительно, попали в плен. В ситуацию вмешались российские миротворцы. В селе Хцаберд расположены армянские силы, а в селе Хин Тахер – миротворцы и азербайджанские военные, которые ведут переговоры, сообщил глава администрации Гадрутского района.

В направлении села Хцаберд Гадрутского района, по предварительным данным, пропали около 60 военнослужащих, заявил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Это "скорее всего, видно на видео, опубликованном азербайджанской стороной 15 декабря", - отметил он. "Это абсолютно недопустимый инцидент, который необходимо оперативно и строго расследовать правоохранительным органам, чтобы выяснить все обстоятельства и виновных", - перевел слова Бегларяна корреспондент "Кавказского узла"

Все уполномоченные органы Армении обязаны принять незамедлительные меры по возвращению всех наших военнопленных домой, заявил Бегларян. "Кроме того, необходимо предоставлять четкую информацию родственникам военнопленных, проводить как можно более прозрачное общение с общественностью, чтобы избежать дезинформации и ненужной напряженности", - подчеркнул омбудсмен.

Данные о том,что десятки военнослужащих попали в плен, подтвердил сегодня президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. "Я лично буду последовательно привлекать виновных в этом инциденте к ответственности. Их (военнослужащих) быстрое и безопасное возвращение на родину должно стать в центре наших предстоящих усилий, и мы уже предпринимаем шаги в этом направлении", - отметил он.

Действия Баку – "это неуважение к России", подчеркнул Арутюнян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook. "Принимая во внимание миротворческий мандат Российской Федерации в Арцахе, очевидно, что нарушения положений трехстороннего заявления от 9 ноября и образованной линии соприкосновения представляют собой явное неуважительное отношение к посредническим усилиям России и миротворческому мандату. Вместе с руководством Армении мы работаем с российской стороной над совместным предотвращением провокаций со стороны Азербайджана, а Армия обороны Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) параллельно выполняет свои обязанности в меру своих возможностей", - перевел слова Арутюняна корреспондент "Кавказского узла".

С президентом Нагорного Карабаха согласен и бывший депутат парламента Нагорного Карабаха, глава оппозиционной партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян . Произошедшее в Гадрутском районе он назвал "турецко-азербайджанскими провокациями". По его словам, они направлены не столько против армян, сколько против российского присутствия на Кавказе". "Цель Турции - свергнуть российскую миротворческую миссию и тем самым вытеснить Россию с Южного Кавказа", - заявил Ханумян.