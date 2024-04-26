Сурен Петросян освобожден после трех суток ареста

26 апреля 2024, 23:59

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Лидер партии «Демократическое единство», политолог Сурен Петросян, протестующий против передачи территорий Азербайджану в Тавушской области, вышел на свободу.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 апреля противники односторонней делимитации границы между Арменией и Азербайджаном во главе со священником отцом Багратом перекрыли дорогу, ведущую к таможенному посту "Баграташен" на границе с Грузией. После стычки с силовиками несколько участников акции, в том числе Сурен Петросян, были задержаны, а полковник запаса Мигран Махсудян - доставлен в больницу. Позднее все задержанные, за исключением Петросяна, были отпущены.

Причинами недовольства жителей армянского приграничья стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Сурен Петросян освобожден по истечению 72 часов, предусмотренных законом для ареста без предъявления обвинения, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Вараздат Арутюнян.

По его словам, следствие не предъявило ему обвинение и не представило ходатайство об аресте политолога. «Петросяна подозревали в участии в инциденте 21 апреля, но все подозрения следствия лишены каких-либо оснований», - отметил адвокат.

Тем не менее Арутюнян не исключил, что обвинения Петросяну могут быть выдвинуты позднее.

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