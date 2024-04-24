24 апреля 2024, 04:27

Участник акции у КПП "Баграташен" госпитализирован после стычки с полицией

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Один из участников протестной акции на границе Армении и Грузии, полковник запаса Мигран Махсудян госпитализирован. Задержанные активисты отпущены из полиции, за исключением лидера партии "Демократическое единство" Сурена Петросяна. Жители села Киранц продолжают блокировать дорогу.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 апреля противники односторонней делимитации границы между Арменией и Азербайджаном во главе со священником отцом Багратом перекрыли дорогу, ведущую к таможенному посту "Баграташен" на границе с Грузией, но после переговоров с полицией заблокировали ее.

Причинами недовольства жителей армянского приграничья стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР,  говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". 

Полковник запаса Мигран Махсудян, который участвовал в протестной акции возле КПП "Баграташен", доставлен в больницу, сообщила вечером 23 апреля инициатива "Тавуш ради родины". Полиция, согласно сообщению инициативы, применила в отношение Махсудяна грубую силу.

Все задержанные полицией активисты освобождены, кроме лидера партии "Демократическое единство" Сурена Петросяна. Он остается в полицейском участке Ноемберяна, сообщил журналистам депутат от оппозиционной фракции "Армения" Артур Саргсян.

По словам Саргсяна, со всеми активистами он смог встретиться, кроме Махсудяна, который госпитализирован.

Дорога возле села Киранц Тавушской области Армении остается заблокированной. Местные жители остаются на этой дороге и ночью, заявили они в прямом эфире "168 часов".

Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном 23 апреля перекрыли трассу Ереван-Севан. Дорога в Грузию, проходящая через несколько сел в Тавушской области, также оставалась закрытой. К середине дня трасса Ереван-Севан была разблокирована, часть демонстрантов отправилась в столицу для участия в шествии.

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Примечание:

"Противники делимитации границы в Армении перекрыли трассу Ереван-Севан", "Демаркация границы Армении и Азербайджана началась на фоне протестов", "Участники протестов в Тавушской области заподозрены в хулиганстве".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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