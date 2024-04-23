Протестующие разблокировали трассу Ереван-Севан

23 апреля 2024, 15:14

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Участники акции против делимитации границы с Азербайджаном разблокировали движение на трассе Ереван-Севан, часть из них отправились в столицу Армении для участия в шествии.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли трассу Ереван-Севан. Кроме того, остается закрытой дорога в Грузию, проходящая через несколько сел в Тавушской области.

Протестующие через час после начала акции разблокировали трассу Ереван-Севан. Некоторые из них отправились в Ереван для участия в факельном шествии, в 14.49 сообщило издание NEWS.am.

Напомним, госкомиссии Азербайджана и Армении договорились 19 апреля о согласовании участка границы двух стран по линии на момент распада СССР. Под контроль Азербайджана перейдут четыре села. 19 апреля жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против передачи сел Азербайджану. Утром 20 апреля они разблокировали дорогу. 21 апреля жители приграничных сел Киранц и Воскепар не позволили сотрудникам Службы нацбезопасности въехать в эти села для разминирования территорий и вновь перекрыли дорогу с требованием к властям Армении отменить договоренности с Азербайджаном о передаче сел. Сегодня стало известно, что силовики перекрыли дорогу в Воскепар, в ответ жители Баганиса потребовали ее открыть.

Также сегодня Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке, несмотря на протесты жителей приграничных сел в Тавушской области.

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявил о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".