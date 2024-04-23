23 апреля 2024, 15:14
Протестующие разблокировали трассу Ереван-Севан
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Участники акции против делимитации границы с Азербайджаном разблокировали движение на трассе Ереван-Севан, часть из них отправились в столицу Армении для участия в шествии.
Как сообщал "Кавказский узел", сегодня протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли трассу Ереван-Севан. Кроме того, остается закрытой дорога в Грузию, проходящая через несколько сел в Тавушской области.
Протестующие через час после начала акции разблокировали трассу Ереван-Севан. Некоторые из них отправились в Ереван для участия в факельном шествии, в 14.49 сообщило издание NEWS.am.
Напомним, госкомиссии Азербайджана и Армении договорились 19 апреля о согласовании участка границы двух стран по линии на момент распада СССР. Под контроль Азербайджана перейдут четыре села. 19 апреля жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против передачи сел Азербайджану. Утром 20 апреля они разблокировали дорогу. 21 апреля жители приграничных сел Киранц и Воскепар не позволили сотрудникам Службы нацбезопасности въехать в эти села для разминирования территорий и вновь перекрыли дорогу с требованием к властям Армении отменить договоренности с Азербайджаном о передаче сел. Сегодня стало известно, что силовики перекрыли дорогу в Воскепар, в ответ жители Баганиса потребовали ее открыть.
Также сегодня Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке, несмотря на протесты жителей приграничных сел в Тавушской области.
В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявил о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"