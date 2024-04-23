Противники делимитации границы в Армении перекрыли трассу Ереван-Севан

23 апреля 2024, 13:28

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Дорога в Грузию, проходящая через несколько сел в Тавушской области, продолжает оставаться перекрытой, сельчане требуют отказаться от соглашения о делимитации границы с Азербайджаном, в протестах участвуют жители Киранца, Баганиса, Ноемберяна. Между протестующими и представителями "Еркрапа" произошла стычка. Протестующие также перекрыли трассу Ереван-Севан.

Как сообщал "Кавказский узел", госкомиссии Азербайджана и Армении договорились 19 апреля о согласовании участка границы двух стран по линии на момент распада СССР. Под контроль Азербайджана перейдут четыре села. Сегодня Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном(со стороны Армении) участке, несмотря на протесты жителей приграничных сел в Тавушской области.

19 апреля жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против передачи сел Азербайджану. Утром 20 апреля они разблокировали дорогу. 21 апреля жители приграничных сел Киранц и Воскепар не позволили сотрудникам Службы нацбезопасности въехать в эти села для разминирования территорий и вновь перекрыли дорогу с требованием к властям Армении отменить договоренности с Азербайджаном о передаче сел.Сегодня стало известно, что силовики перекрыли дорогу в Воскепар, в ответ жители Баганиса потребовали ее открыть.

Жители приграничных сел сегодня продолжают протестные акции. Дорога продолжает оставаться перекрытой. Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель села Киранц Ованнес, сельчане оставались на дороге и ночью.

22 апреля состоялась встреча глав приграничных общин с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. Позиция глав общин осталась прежней, и она разнится с позицией правительства, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Баганис Геворг Саакян.

"На начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Республика Армения) – Баганыс Айрым (Азербайджанская Республика), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейримлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада... Комиссии постановили, что описание данных отрезков линии границы будет составлено с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности, которое будет оформлено соответствующим Протоколом-описанием, который должен быть согласован и подписан Сторонами в срок до 15 мая 2024 года", - сказано в официальном сообщении азербайджанской госкомиссии.

Ранее он был включен в рабочую группу, созданную при Комиссии по делимитации границ. Сегодня он заявил, что отказывается далее принимать участие в ее работе. "Если армянские позиции будут отведены назад, я отказывают принимать участие в каких-либо работах. Мне нечего больше с ними обсуждать", - отметил Саакян. Он добавил, что находится на месте протестной акции вместе с другими жителями села.

Советская граница между Азербайджаном и Арменией "была прочерчена просто неадекватно", высказал мнение автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле". "В зависимости от лоббинга каких-то местных руководителей (а он на азербайджанской стороне был намного сильнее), не учитывая ни дорог, ни географических обстоятельств. В итоге, к концу 1980-х годов Армянская и Азербайджанская ССР пришли с очень запутанной границей, на которой регулярно вспыхивали столкновения", - написал он 21 апреля в своем посте "Пашинян сдал новые армянские территории. В Баку будут требовать еще".

Акции протеста в настоящий момент продолжаются и в Ноемберяне. Жители вышли на улицу и проводят акции неповиновения. Они пытаются перекрыть автомагистраль, ведущую из Армении в Грузию. К ним присоединились жители Воскепара.

Активисты также перекрыли трассу Ереван-Севан в поддержку требований жителей приграничных сел, в 12.49 мск сообщило издание News.am.

Между протестующими в Тавушской области и представителями "Еркрапа" в очередной раз произошла стычка, заявил лидер партии "Демократическое единство" Сурен Петросян.

21 апреля жители сел Тавушской области Армении, перекрывшие дорогу в знак протеста против передачи земель Азербайджану, помешали проезду автомобиля Союза добровольцев "Еркрапа". Полицейские попытались пресечь начавшиеся беспорядки. В связи с инцидентом были задержаны семь членов "Боевого братства".

По его словам, тот же человек, который "организовал провокацию на дороге села Киранц, в результате чего были задержаны участники протеста, сегодня приехал на той же машине "УАЗ" и вновь организовал провокацию", - сказал он в прямом эфире MediaHub.

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявил о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Минобороны Армении Армении 22 апреля предупредило жителей приграничных районов о взрывах в Тавушской области в рамках работ по разминированию территории. Детонационные работы, по данным ведомства, проводились близ сел Воскепар и Баганис. Ведомство призвало жителей района "не паниковать".

Напомним, 20 апреля Никол Пашинян заявил, что российские пограничники, которые были размещены у села Воскепар в августе 2021 года, будут выведены из Тавушской области после начала делимитации границы с Азербайджаном.

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