Выросло число задержанных после инцидента в Тавуше членов "Боевого братства"

22 апреля 2024, 02:06

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Полиция задержала еще двоих членов "Боевого братства" Овсепа Газаряна и Гранта Тер-Абраамяна, когда они возвращались из Тавушской области в Ереван.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 апреля жители сел Тавушской области Армении, перекрывшие дорогу в знак протеста против передачи земель Азербайджану, помешали проезду автомобиля Союза добровольцев "Еркрапа". Полицейские попытались пресечь начавшиеся беспорядки. В связи с инцидентом вечером 21 апреля задержаны пятеро членов "Боевого братства".

Полиция задержала еще двоих членов "Боевого братства" Овсепа Газаряна и Гранта Тер-Абраамяна, их подвергли приводу в полицейский участок Иджевана, сообщила община на своей странице в Facebook* вечером 21 апреля.

Овсеп Газарян вышел в прямой эфир на своей странице в Facebook в то время, когда его машину остановили полицейские. Вместе с ним из Тавушской области возвращался в Ереван и Тер-Абраамян.

Полицейский попросил документы Газаряна и начал проверять. Затем к ним подошел другой полицейский, тоже попросил документы для проверки и заявил, что причина задержки в том, что "некто должен приехать на место".

Через определенное время к ним подъехал сотрудник полиции и попросил следовать за ним в полицейский участок для дачи разъяснений.

Напомним, 20 апреля жители села Киранц также перекрыли автомагистраль в знак протеста против решения властей о сдаче земель Азербайджану. Вечером того же дня они разблокировали трассу.

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявил о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Напомним, 19 апреля жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области также перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против передачи сел Азербайджану. Утром 20 апреля они разблокировали дорогу.

20 апреля Никол Пашинян заявил, что российские пограничники, которые были размещены у села Воскепар в августе 2021 года, будут выведены из Тавушской области после начала делимитации границы с Азербайджаном.

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