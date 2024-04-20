Сельчане Тавушской области разблокировали дорогу после договоренности о встрече с властями

20 апреля 2024, 23:13

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Жители приграничного села Киранц Тавушской области Армении разблокировали автомагистраль, которую перекрыли в знак протеста против решения властей о сдаче земель Азербайджану. Главы приграничных общин договорились о встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

Как сообщал "Кавказский узел", минувшей ночью стало известно, что жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против решения властей передать четыре села Азербайджану. Утром они разблокировали трассу, однако движение по ней перекрыли жители приграничного села Киранц Тавушской области Армении.

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Четыре села на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана – Баганис-Айрум, Ашагы Аскипара (армянское название: Нижний Воскепар), Хейримлы и Гызылгаджылы и четырех эксклавных села – Юхары Аскипара (армянское название: Верин Воскепар), Софулу, Бархударлы и Кярки (армянское название: Тигранашен) – в Араратской области. Никол Пашинян заявил, что готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но упомянул о необходимости возвращения территории 31 села, находящехся под контролем Азербайджана. 19 апреля Госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, по итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Межгосударственная дорога через Киранц Тавушской области Армении разблокирована. Глава общины Киранц Камо Шагинян сообщил, что по предварительной договоренности, 22 апреля вместе с главами общин Воскепар, Беркабер встретятся с вице-премьером Армении и детально обсудят ситуацию в Тавушской области, после этого сельчане разблокировали трассу. Весь день акцию неповиновения контролировала полиция, следует из прямого эфира MediaHub.

Жители села Киранц выразили свое недовольство решением правительства. 96-летняя жительница села отметила, что "на своем веку не видела, чтобы граница с Азербайджаном проходила через их деревню". "Это наша земля, наши леса, наш поля. Хватит, сколько мы уступили азербайджанцам", - отметила она в трансляции.

Другая жительница рассказала , что, согласно представленной им карте, ее дом попадает под снос, здесь будет проходить граница. По ее данным, ей планируют "предложить компенсацию, чтобы она построила новый дом в новом месте". "Азербайджанские вооруженные силы появятся рядом со школой и нашей церковью, всего в 50 метрах от наших детей", - возмутилась жительница Киранца.

Напомним, Аппарат премьер-министра Армении 19 апреля заявил, что вооруженные силы на участке четырех сел будут отведены и уступят место пограничным войскам "в короткие, но разумные сроки, без искусственных задержек". "На участке села Киранц будет изменен окраинный участок дороги протяженностью в несколько сотен метров, что не является сложной задачей и будет реализовано за несколько месяцев", - сообщил представитель департамента информации аппарата премьер-министра. Он также отметил, что территория села Гызылгаджилы и значительная часть территории села Ашагы-Аскипара, которые будут переданы Азербайджану в результате делимитации границы, и ранее находились под контролем Азербайджана.

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