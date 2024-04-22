Пять членов "Боевого братства" задержаны в связи с инцидентом в Тавуше

22 апреля 2024, 00:08

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Члены общины "Боевого братства" подвергнуты приводу в связи с инцидентом в Тавушской области. Противники сдачи земель Азербайджану продолжают блокировать трассу.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 апреля жители сел Тавушской области Армении, перекрывшие дорогу в знак протеста против передачи земель Азербайджану, помешали проезду автомобиля Союза добровольцев "Еркрапа". Полицейские попытались пресечь начавшиеся беспорядки.

Как сообщает "Боевое братство" на своей странице в Facebook*, полиция Ноемберяна подвергла приводу пятерых членов общины. Среди подвергнутых приводу Масис Широян, Арман Петросян, Гор Асатрян, Генрик Мкртчян и Арамаис Агабекян.

Члены отряда "Боевое братство" находились на перекрытом участке дороги, где случился инцидент с представителями "Еркрапа", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член отряда Овсеп Газарян. По его словам, местные жители перекрыли дорогу, ведущую в Грузию, члены "Боевого братства" присоединились к ним в знак поддержки. Глава территориальной структуры "Еркрапа" вместе с несколькими его людьми наехали на протестующих.

96-летняя жительница села Киранц Лена, которая вторые сутки не уходит домой и дежурит на перекрытой дороге вместе с другими жителями села, в прямом эфире "168 часов" обратилась к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом дать разъяснения армянскому народу.

Один из жителей села обратился к депутатам парламента Армении. Вы все свои мандаты получили от нас, благодаря нам вы сегодня сидите в своих креслах и обязаны сегодня встать рядом с нами, объяснить, почему встал вопрос сдачи армянских территорий", - заявил он.

По картам 1970-1991 годов граница между Советской Арменией и Советским Азербайджаном проходила через села Айрум-Баганис и Неркин Воскепар, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" картограф Рубен Галчян.

"Но проблема в том, что дорога, связывающая наши села в некоторых местах, по этим картам проходит именно по этой границе. Это тот принцип расчерчивания границ в Советском Союзе, который довел нас до такой ситуации... Другая проблема в том, что Азербайджан требует эти села, но при этом он не освобождает сотни квадратных километров территорий, которые он оккупировал на территории Армении в 2021 году... Как можно на одном участке требовать территории по одной карте, а на другом участке не принимать их? Сказать - часть села моя, но отдайте все мне, плюс я не собираюсь возвращать захваченные мною территории", - сказал Галчян.

Картограф добавил, что речь не идет о четырех селах. "Четырех сел там нет. Речь о частях этих двух сел. Остальные территории, даже если представить их в виде сел, в том числе Баганис, всегда были в составе Армении... Разговоры о четырех селах со стороны Азербайджана для того, чтобы переговоры провалить", - считает Галчян.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. По итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села.

Жители Киранца остаются на ночь и не собираются открывать дорогу до тех пор, пока власти не отменят свое решение об односторонних уступках Азербайджану, заявил присутствующий на месте акции лидер партии "Демократическое единство" Сурен Петросян. Он призвал всех присоединиться к протесту, не оставаться безразличными, "ибо это вопрос не Киранца и Воскепара, а всего армянского народа".

Петросян добавил, что жители села вчера (20 апреля) поверили властям и разблокировали дорогу при условии, что 22 апреля встретятся с вице-премьером Мгером Григоряном и обсудят все вопросы. Однако на утро они заметили, что на полях начались какие-то работы, что заставило их вновь выйти на дорогу и заблокировать автомобильное движение. "Сейчас никто не ждет ничьей встречи, как видим, на каждом шагу людей обманывают. У нас конкретное требование - отменить решение об односторонних уступках. Никаких других разговоров слушать не хотим", - заявил Петросян.

Напомним, 20 апреля жители села Киранц также перекрыли автомагистраль в знак протеста против решения властей о сдаче земель Азербайджану. Вечером того же дня они разблокировали трассу.

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявил о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Напомним, 19 апреля жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области также перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против передачи сел Азербайджану. Утром 20 апреля они разблокировали дорогу.

20 апреля Никол Пашинян заявил, что российские пограничники, которые были размещены у села Воскепар в августе 2021 года, будут выведены из Тавушской области после начала делимитации границы с Азербайджаном.

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