Акция противников передачи земель Азербайджану переросла в беспорядки

21 апреля 2024, 18:40

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Жители сел Тавушской области Армении, перекрывшие дорогу в знак протеста против передачи земель Азербайджану, помешали проезду автомобиля Союза добровольцев «Еркрапа». Полицейские попытались пресечь начавшиеся беспорядки, следует из опубликованного видео.

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители приграничных сел Киранц и Воскепар Тавушской области не позволили сотрудникам Службы нацбезопасности въехать в эти села для разминирования территорий и вновь перекрыли дорогу с требованием к властям Армении отменить договоренности с Азербайджаном о передаче сел.

20 апреля жители села Киранц также перекрыли автомагистраль в знак протеста против решения властей о сдаче земель Азербайджану. Вечером того же дня они разблокировали трассу.

На дороге в Баграташен, которую перекрыли жители Тавушской области, ситуация "резко обострилась", пишет News.am. По словам участников акции, автомобиль Союза добровольцев «Еркрапа» направился в сторону протестующих, после чего начались столкновения. Жители окружили автомобиль и разбили камнями стекла, говорится в публикации.

О том, что на дороге Киранц - Воскепар начались стычки, сообщил и телеграм-канал Armenian Life. Публикация проиллюстрирована видеороликом, на котором видно, как десятки мужчин окружили внедорожник. Они возмущенно кричат и пытаются толкать автомобиль.

Около автомобиля видно не менее десятка сотрудников полиции, они пытаются остановить беспорядки. В какой-то момент один из мужчин поднимается на крышу внедорожника и прыгает в толпу, после чего начинается потасовка. Дерущихся разнимают полицейские и другие участники акции. В конце ролика видно, что у автомобиля разбито ветровое стекло.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. По итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села.

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявил о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Напомним, 19 апреля жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области также перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против передачи сел Азербайджану. Утром 20 апреля они разблокировали дорогу.

20 апреля Никол Пашинян заявил, что российские пограничники, которые были размещены у села Воскепар в августе 2021 года, будут выведены из Тавушской области после начала делимитации границы с Азербайджаном.

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