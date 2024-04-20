Пашинян объявил о выводе российских пограничников из Тавушской области

20 апреля 2024, 14:55

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Российские пограничники будут выведены из Тавушской области после начала делимитации границы с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", российские пограничники были размещены у села Воскепар в Тавушской области в августе 2021 года.

Российские пограничники будут выведены из Тавушской области, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Российские пограничники разместились в Тавуше в иной ситуации, сейчас же она существенно изменилась, и это должно отразиться на всех направлениях. Это означает, что у нас граница, а не передовая", - приводит его слова "Yerevan.Today".

По словам Пашиняна, руководители погранслужб Армении и Азербайджана находятся на связи друг с другом и должны договориться о том, как будет охраняться граница после начала делимитации, сообщает "Новости-Армения".

"Граница будет передана пограничникам, и логика всей службы должна измениться", - цитирует премьер-министра издание.

Говоря о вопросах обеспечения обороны, Пашинян заявил журналистам, что "это уже совсем другая задача". "Мы же не развернем наши оборонительные планы на столе и не станем показывать перед объективами камер. Но наши ожидания и восприятие – в том, что мы идем к миру. Это [решение о начале делимитации границы] – краеугольный камень для мирного процесса", - привело его слова издание.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. По итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села. Аппарат премьер-министра Армении подтвердил эту информацию, заявив, что территория села Гызылгаджилы и значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и ранее находились под контролем Азербайджана.

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявил о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Отметим, решение властей вызвало протесты у местных жителей. В ночь на 20 апреля жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против передачи четырех сел Азербайджану.

Сегодня жители сел Баганис и Воскепар освободили трассу, которую заблокировали, но на акцию протеста против передачи сел Азербайджану вышли жители приграничного села Киранц Тавушской области.

12 марта Пашинян объявил также, что с 1 августа армянские пограничники заступят на службу в аэропорту Звартноц, откуда будут выведены российские пограничники. Пресс-секретарь Путина подтвердил, что Россия получила уведомление Армении о прекращении работы российских пограничников в аэропорту.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Еревана в пользе участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ослабла вплоть до угроз Армении покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

17 апреля стало известно также, что Россия начала вывод своих миротворцев из зоны бывшего карабахского конфликта. Вывод миротворцев делает невозможным возвращение в Карабах армянского населения и отрицательно скажется на перспективах мирного договора, указали российские политологи. Договоренность Москвы и Баку могла быть достигнута путем политического компромисса, предположили бакинские аналитики.

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