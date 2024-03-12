Пашинян назвал срок прекращения службы российских пограничников в аэропорту Звартноц

12 марта 2024, 15:37

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Армянские пограничники заступят на службу в аэропорту Звартноц с 1 августа, заявил сегодня премьер-министр Армении. Россия получила уведомление Армении о прекращении работы российских пограничников, по этому поводу идут контакты с Ереваном, сообщил сегодня пресс-секретарь президента России.

Как сообщал "Кавказский узел", российские пограничники должны уйти из аэропорта Звартноц, так как нет гарантий, что в случае угрозы Россия защитит границы Армении, заявил спикер парламента Ален Симонян. Армения может выйти из договора о статусе российских пограничников, но власти скорее имитируют смену внешнеполитического курса, заявили политологи Ара Папян и Андриас Гукасян. Россия не получала официальных требований о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц, заявил 6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выразив надежду на нормализацию отношений с Арменией. Официальное письмо с требованием о выводе пограничников уже направлено России, сообщил глава Совбеза Армении.

Крайний срок полного вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц - 1 августа 2024 года, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. В этот день в аэропорту Звартноц начнут службу армянские пограничники, заявил Пашинян в ходе прошедшей сегодня пресс-конференции, которая транслировалась в сети.

Он добавил, что российскую сторону в официальном письме об этом проинформировали и назвали крайний срок. "Этот вопрос носит исключительно рабочий, а не политический или геополитический характер", - заявил Пашинян, добавив, что в письме армянской Службы национальной безопасности своим российским коллегам армянская сторона поблагодарила за помощь, которую Россия оказывала столько лет.

Согласно армяно-российскому договору от 1992 года о статусе Пограничных войск России в Армении, российские пограничники охраняют государственную границу Армении с Турцией и Ираном. Охрану воздушной границы в аэропорту Звартноц осуществляют армянские пограничники совместно с российскими пограничниками, на КПП "Агарак" охрану государственной границы осуществляет Пограничное управление ФСБ России в Армении, говорится на сайте СНБ Армении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил сегодня, что Россия получила уведомление от Армении о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц. "Действительно, ведомственное письмо было получено на этот счет и по линии ведомств сейчас осуществляются контакты. Естественно, контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться", - привело сегодня слова Пескова ТАСС.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявили, что Армения в институциональном плане способна сама нести пограничную службу в Звартноце и российская сторона осведомлена о позиции Армении в этом вопросе.

В Международном аэропорту Звартноц службу должны полностью нести пограничники Армении, заявил на брифинге 7 марта секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"В период независимости Армения набирает потенциал по различным направлениям и сейчас Армения имеет потенциал для полного контроля над аэропортом", - пояснил позицию Армении по вопросу российских пограничников в аэропорту "Звартноц" Григорян.

Данные о том, что российская сторона информирована об армянской позиции по вопросу присутствия российских пограничников в аэропорту Звартноц в тот же день подтвердил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

На прошедшей пресс-конференции Мирзоян заявил, что изначально планировалось присутствие российских пограничников в некоторых пунктах, в том числе в аэропорту Звартноц. Это было как содействие независимой Армении на тот срок, пока в этом будет нуждаться Армения. А когда у Армении будут свои институциональные возможности, эти функции полностью перейдут армянским пограничникам. Сейчас Армения институциональном плане в состоянии сама осуществлять пограничную службу, подчеркнул Мирзоян.

"Российская сторона информирована об этом, Армения поставила Россию в известность, что в пограничной службе российских пограничников в аэропорту больше нет нужды и поблагодарила Москву за ранее оказанное содействие", - заявил Арарат Мирзоян, добавив, что уведомление по данному вопросу было направлено через соответствующие службы. Данный вопрос Мирзоян считает "исчерпанным".

Участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено", заявил премьер-министр Армении в интервью французскому телевидению. Он пояснил, что несколько месяцев назад Россия "открыто призвала армянское население свергнуть власть".

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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